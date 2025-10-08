En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Zambrano estuvo casado: habla de su exesposa, dice cuánto duraron y cómo quedó su relación

Zambrano estuvo casado: habla de su exesposa, dice cuánto duraron y cómo quedó su relación

El medallista olímpico le cuenta a Tina detalles de su anterior matrimonio y explica por qué se acabó su relación. Además, aprovecha el espacio para coquetear con Katiuska.

