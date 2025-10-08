Zambrano estuvo casado: habla de su exesposa, dice cuánto duraron y cómo quedó su relación

Zambrano es uno de los participantes que más ha llamado la atención en el Desafío Siglo XXI, y no solo por su desempeño físico, sino también por su vida sentimental. Durante la competencia se le ha visto interesado en varias mujeres. Primero, logró forjar una relación especial con Isa, la primera eliminada de Gamma; luego coqueteó con Grecia cuando ella llegó al equipo, y también ha mostrado cierta cercanía con Tina. Además, antes de ingresar al programa, tuvo un romance con Katiuska, actual capitana de Omega.

Zambrano, del Desafío, estuvo casado

En el capítulo 69, el medallista olímpico sorprendió a todos al revelar detalles íntimos de su pasado amoroso: “Duré 3 años con mi esposa, me dio duro. Yo le di todo. Quedamos bien, como amigos. Después nos dimos cuenta de que fallamos los dos, no tuvimos fuerza ni valentía de luchar. Cuando tengo una relación soy full centrado, para mi relación, para mi hogar, para mi casa”.



Después de esa confesión, Tina le preguntó si aún tenía sentimientos por Isa, a lo que él, visiblemente incómodo, respondió: “No sé, no quedamos en nada”.

Isa, del Desafío, respondió si seguirá esperando a Zambrano

En Desafío sin filtro, Guajira le preguntó directamente a Isa si seguía abierta a la posibilidad de tener algo con el atleta a pesar de lo que había pasado en el juego.

“¿Pero es que en qué momento yo dije que lo iba a esperar? (…) No, yo dije que iba a ver qué pasaba mientras veía el programa, pues ya estamos viendo cosas”, respondió frente a las cámaras.



La presentadora le recordó que, en la previa del formato, Isa había dicho que sí quería darse una oportunidad con el deportista, sin imaginarse lo que ocurriría después en Tobia, Cundinamarca.

