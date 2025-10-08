Margarita Rosa de Francisco está de luto: murió importante miembro de su familia

'La Mencha' está de luto, así lo anunció a través de redes sociales este 8 de octubre. Con una emotiva foto, la destacada cantante y presentadora anunció la muerte de uno de los seres más queridos: su gatico Cholo, quien la acompañó durante varios años en su carrera. La noticia ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios de Internet.

"Eutanasia. Cholo, con mi corazón en llamas por ti, mi amor. Gracias por tanta belleza", escribió junto a una foto en la que se le aprecia observando fijamente al animal mientras lo acaricia suavemente.

La publicación ya recoge más de 13 mil 'me gusta' en la red y múltiples mensajes de aliento. De hecho, figuras públicas como Alejandra Azcárate y Lorena Meritano se han tomado las plataformas digitales para desearle fuerza y que de esta forma pueda enfrentar la dura pérdida.



"Dolor muy profundo, Margarita. Te abrazo con todo mi amor", "Abrazo infinito", "Las mascotas deberían ser eternas❤️😢", "Hermosa, mil veces hermosa y con un corazón gigante. Por acá te mandan muchos. Abrazos🧡", "Lo siento mucho, Margarita. Acompañé toda tu trayectoria. Desde "no simpatizar" con los gatitos hasta dejarte amar y amarlos con todo tu ser. Ha sido algo muy bonito de ver. Cómo evolucionó su relación", "Te abrazo desde la distancia ❤️‍🩹✨ Gracias por tu amor para ellos 🐈‍⬛", "Ese lazo indescriptible de amor inmenso no se rompe nunca. Le diste la vida más feliz. Abrazo enorme", son algunos de los mensajes que se destacan.

Es necesario mencionar que Margarita presumió en varias oportunidades de la relación que tenía con su mascota, pues acostumbraba a mostrarla en las transmisiones en vivo y en los videos que publica en sus cuentas.

Hace poco, la presentadora dio de qué hablar al anunciar que se graduó de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y a que concedió una entrevista para La Red en donde habló acerca de los preparativos para su boda, pues contraerá matrimonio con Will Van Der Vlugt luego de 15 años de relación.