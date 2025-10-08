En vivo
Margarita Rosa de Francisco está de luto: murió importante miembro de su familia

Margarita Rosa de Francisco está de luto: murió importante miembro de su familia

La destacada actriz compartió con sus seguidores en Instagram el dolor que la invade por la muerte de Cholo, quien la acompañó durante varios años. Fanáticos le envían mensajes de fortaleza.

