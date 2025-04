¿Margarita Rosa de Francisco llegaría a Noticias Caracol? Le hicieron ofrecimiento

Margarita Rosa de Francisco, quien recientemente contó el momento en el que se enamoró de Carlos Vives, estuvo en el programa matutino de Caracol Televisión tras recibir el galardón ‘Premio a toda una vida’. En su visita se le hizo un homenaje por su trayectoria en la industria cinematográfica.

Propuesta de Juan Roberto Vargas a Margarita Rosa de Francisco

En medio de los saludos que le enviaron, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, también participó en la dinámica e hizo una confesión, en la que invitó a la ‘Niña Mencha’ a ser parte del equipo.

“Le mando un abrazo y un enorme saludo de reconocimiento, porque siempre la he admirado profundamente por su profesionalismo, carisma, por todo lo que ella representa. Es ganarse una lotería encontrar una mujer como Margarita Rosa, yo ya la quisiera tener presentando el noticiero, aquí la espero”, afirmó en Día a Día.

La actriz agradeció y respondió indicando que ese no es un trabajo fácil. Además, que se necesita de una preparación previa, para responder a cualquier situación que salga último momento.

“Me di cuenta de que el compromiso de presentar noticias es una cosa aparte, porque pasan tantas cosas imprevistas, que, si uno no está preparado como periodista para afrontar eso, y me pasó un par de veces”, dijo la caleña.

Mensaje de los padres de Margarita Rosa de Francisco

El padre de la mujer que interpretó a ‘Bernarda Cutiño’ en La Caponera, Gerardo de Francisco, también participó en esta ola de mensajes y destacó todos esos aspectos que tiene su hija.

“Es una maravilla, como mujer tiene todos los atributos, inteligencia, dedicación al trabajo. Ha sido impresionante su éxito como actriz, música, escritora. Mil felicidades, la queremos y admiramos muchísimo, le mandamos un beso enormemente”, puntualizó.

Asimismo, su madre, Mercedes Baquero, le envió unas palabras cortas, pero que emocionaron mucho a la presentadora: “qué emoción por tanto triunfo por la dedicación, como nunca he visto yo, felicitaciones”, dijo.

Luego de este instante tan especial, la actriz se conmovió y expresó que era inevitable no llorar y además, resaltó que sus padres son sus mejores amigos, y le han apoyado en todos los procesos que ha tenido en su vida.

Mercedes siempre la acompañó mientras ella grababa el Desafío y a diferentes proyectos que tenía. Posteriormente, confesó que su progenitora diseñó la ropa del reinado, de cuando fue Señorita Valle. Es de recordar que fue coronada Virreina Nacional en 1984 y en 1985 representó al país en Miss Mundo.