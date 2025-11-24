En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Zambrano se disculpa con Pedro en el ‘Desafío’ y se dan un apretón de manos

Zambrano se disculpa con Pedro en el ‘Desafío’ y se dan un apretón de manos

Cuando Zambrano fue a entregar la comida que le iba a dar a Neos, él no duda en dar unas palabras a su compañero. Posteriormente, habla de Valkyria y de cómo él es en competencia.

