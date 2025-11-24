Zambrano se disculpa con Pedro en el ‘Desafío’ y se dan un apretón de manos

Luego de que Gamma ganara la prueba de Sentencia y Hambre, ellos tenían que elegir qué enviarle a Neos, quienes obtuvieron el segundo lugar. En este caso escogieron el hígado, y Zambrano aprovechó para llevarles a ellos el alimento y hacer las paces con Pedro.

Qué le dijo Zambrano a Pedro al disculparse en el ‘Desafío’

Ahora bien, cuando el atleta olímpico entró, saludó a todos y de una vez dijo quería darle unas palabras al nuevo compañero por todo lo que vivieron en el Box Rojo, en donde se vio un roce entre ellos. Él no dudó es explicar qué fue lo que ocurrió y la razón de su comportamiento en aquella prueba.

“Bueno quería decir unas palabras, ahí. Pedro, en el Box Rojo nos calentamos mucho y cuando me tocan las mujeres, no sé qué pasa que me pongo resabiado. Porque siempre tiene que haber quien cuide la manada, demostrar quién es el que manda. Y bueno, es de hombres pedir disculpas por palabras que te dije. No fueron las adecuadas, esto es un cuarto de hora como lo dijo Valkyria”, empezó diciendo.

Además, dijo que su compañera de Alpha ha venido “tirándole” e indica que todos deben conocer a las personas para poder hablar y opinar. Además, se refirió a Kevyn, afirmando que él no puede decir nada sobre el ganador del Desafío 2024, porque no lo conoce. Y para finalizar con sus palabras dice lo siguiente.

“Nada, para adelante, usted es mi raza y se le quiere mucho. Usted le mete duro, primera vez, esto todo el mundo no lo vive. Aquí se pasa hambre, competir, mil cosas. Mira que yo en la muerte me estaba desmayando, pero vamos para delante. Los quiero mucho y mil bendiciones”, añadió.

Antes de irse para la casa Gamma, Lina, quien está en el cuarto con Cristian, llama a Zambrano para decirle lo que está pasando con su compañero. Ahí ella le expresa que el integrante de Neos no cree que continue, por lo cual, le dice que quiere que lo despida. Y le da las siguientes palabras de aliento. “No pa’, eso no. Usted tranquilo, aquí todos estamos aporreados, el hombro, biceps, codo. Sí se puede, ojalá puedas seguir, se te quiere mucho”.

