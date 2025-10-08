Yeison López, exparticipante del ‘Desafío’, ganó oro y rompió récord en mundial de pesas

‘Gokú’, como es conocido popularmente el deportista que participó en el ‘Desafío’ 2018, obtuvo el título mundial en arranque, el subtítulo en envión y el y título total con 387 kilógramos, en la categoría 88 kilógramos.

El pesista colombiano levantó 173 kilogramos en su primera salida en la modalidad de arranque y, en el segundo, alcanzó los 177 kilogramos, con lo que impuso un récord mundial. No obstante, quiso ir por más en la competencia, e intentó levantar 180 kilógramos, pero no logró el objetivo.

En la modalidad envión, el exdesafiante tuvo un primer levantamiento de 205 kilos, pero no fue válido. En el segundo intentó sí pudo alzar ese peso y en la tercera se superó con 210 kilogramos, que para el momento también representó un récord. No obstante, el coreano Kwang Ryol Ro lo rompió inmediatamente, con 211 y 215 kilogramos. No obstante, en total el colombiano levantó 387 kilogramos, registrando una nueva marca en la categoría y obteniendo el título del mundial.

¿Quién es Yeison López, ‘Gokú’, exparticipante del ‘Desafío’?

Yeison nació en Istmina, Chocó, y durante su infancia vivió situaciones de vulnerabilidad. Su familia debió desplazarse por amenazas vinculadas al conflicto armado; esta situación lo obligó a mudarse con su hermano a Cali, donde vivieron con una tía.

El sobrenombre de 'Gokú' le fue adjudicado por su fuerza física, su gusto por competir y por su intenso nivel de rendimiento, evocando al famoso personaje de ‘Dragon Ball Z’. En sus propias palabras: “Porque tenía el cabello muy largo, siempre he sido muy fuerte, me gusta competir y superarme”, comentó en una entrevista pasada con Caracol.

La primera gran exposición pública de Yeison fue en el programa 'Desafío Súper Humanos 2018'. Representando al equipo de los vallecaucanos, fue muy reconocido por su desempeño en las pruebas físicas, aunque su paso por el ‘reality’ no culminó con victoria.