Yeison López, exparticipante del 'Desafío', ganó oro y rompió récord en mundial de pesas

El nacido en Istmina (Chocó), y formado en Cali (Valle del Cauca), hizo historia en el campeonato de levantamiento de pesas que se hace en Forde, Noruega, con dos medallas doradas y una nueva marca.

