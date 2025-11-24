Zambrano lanzó pulla a Lucho por choque que tuvo en el Desafío: fuertes palabras

En la prueba del Box Azul del capítulo 98 del Desafío Siglo XXI llamó la atención el choque que se presentó entre Lucho, de Alpha, y Leo, de Gamma. El incidente ocurrió justo cuando el modelo salía de la línea de partida para iniciar su recorrido y el naranja estaba llegando a la meta.

Qué dijo Zambrano de Lucho en el Desafío

“De verdad que la gente es inmadura, él piensa que da miedo. ¿Por qué te chocó así?”, comentó Zambrano, visiblemente molesto.



Miryan intentó suavizar la situación asegurando que parecía haber sido sin intención, pero tanto Zambrano como Isa la contradijeron, afirmando que el golpe fue “intencional” y “de maldad”.

El medallista olímpico del equipo naranja añadió con fuerza: “Es un bobo idiota, un niño. El chaleco se lo voy a llevar yo para que respete”.

Leo, por su parte, evitó la polémica y dijo que no haría comentarios sobre lo sucedido.



Mientras tanto, Lucho le relató a sus compañeros su versión, tras la pregunta de Deisy:

“Nada, yo iba por mi carril, él se metió. Yo no lo hice con mala intención, pero él como que se iba a devolver a algo, no sé. Yo iba en lo mío”.

Más adelante, cuando Zambrano entregó el chaleco en Alpha, se vivió un momento muy incómodo. Él le recordó a Lucho el acuerdo al que habían llegado en el Club House para acabar a Neos y permitir que los antiguos siguieran avanzando. Incluso le mencionó que, al sellar la alianza, le había dicho: “No soy Eleazar, soy Lucho”. Sin embargo, Lucho lo negó rotundamente y aseguró que, por fortuna, había cámaras.

Lo sorprendente fue que la producción decidió mostrar, justo en ese instante, las imágenes que confirmaban la versión de Zambrano.

