El sacrificio de Katiuska por compartir con Juan en el Desafío Siglo XXI

En el capítulo 69 del Desafío Siglo XXI hubo varios momentos que llamaron la atención tanto de los televidentes como de los integrantes de Gamma y Omega. Katiuska, capitana de los rosados, fue clara desde un principio, tras la llamada de Andrea Serna, al decir que prefería renunciar a un beneficio personal por reencontrarse con su amigo Juan, a quien perdió tras la reorganización de equipos.

Sacrificio de Katiuska por Juan en el Desafío

Rata fue el primero en mencionar el tema y explicó que la siguiente en recibir la mensajería de Servientrega, que en esta etapa de dos equipos llega con un video de los familiares, era Katiuska, pero ella lo descartó sin dudar: “Un mensaje de mi familia ahora mismo es muy importante, pero si me ponen a elegir, prefiero ir a la Suite Ditu con él, porque no he podido tener una conversación con él”. Además, se acordó que la próxima suite se rifaría entre los demás.



Cabe recordar que en la Suite Ditu, los participantes pueden disfrutar de una noche de relajación y comida, algo que sería especialmente beneficioso para Juan, quien perdió la prueba de Sentencia y Hambre. Además, es importante resaltar que Katiuska mantiene un pacto de protección con Zambrano, Juan y Yudisa, para apoyarse en esta etapa final del juego.

Por qué Katiuska no escogió a Juan tras el Desafío de Capitanas

En el capítulo 67 del Desafío, Andrea Serna le preguntó a Katiuska cómo se sintió al escuchar que Yudisa había elegido a Juan en la prueba de capitanas, y la deportista no pudo contener las lágrimas:



“Andrea, voy a llorar otra vez… Sí, ayer mis compañeros se dieron cuenta de que me dio muy duro tener que separarme de Juan. Todavía me siento muy triste y nostálgica, me duele demasiado separarme de él. Era un sueño que teníamos en conjunto. Me siento un poquito responsable por todo lo que pasó, por ingenua, pero ahora no me puedo arrepentir. Lo que me daría fuerzas y me podría ayudar a sentirme otra vez feliz es pensar que me lo voy a encontrar en la final. Aprovecho para decirle que lo amo mucho y que me va a hacer mucha falta.”

