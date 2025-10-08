Guajira revela el atrevido reto que haría si regresa al 'Desafío': "Que los saque de dudas"

Este ocho de octubre, más ganadores del Desafío estuvieron en el live con Johncito. El primero en pasar fue Sensei, quien reveló detalles sobre su cercanía con Rata y además, destapó que le gustaría ver de nuevo en La Ciudad de las Cajas a Valkyria.

Cuál fue el reto que propuso Guajira, del Desafío

Posteriormente, llegó Guajira y afirmó que cuando vio el anuncio de que pueden votar por ella para regresar a la competencia, no podía de la emoción. Por lo cual, expresó su felicidad al tener otra oportunidad para demostrar de qué está hecha.



Ahora bien, luego de hablar de varios temas y de revivir esos momentos únicos en los que estuvo en la gran final. Johncito le preguntó cuál sería ese reto si ella logra ganar las votaciones y entrar de nuevo al Desafío Siglo XXI.

"A todo el team Guajira que está aquí conectadísimo, si ustedes me eligen, si quieren volver a verme en televisión, yo les voy a dar una cosita. Yo tengo un mejor amigo que se llama Kevyn, ustedes lo conocen. Entonces, yo le voy a dar él un beso en un en vivo para que los saque de dudas. Ya que quieren que eso pase, yo lo haría", afirmó

Cuál fue la promesa de Kevyn, ganador del Desafío

Es de recordar que, el pasado 7 de octubre, Kevyn, ganador del Desafío XX 2024, participó en una transmisión en vivo de Caracol Televisión, donde expresó su entusiasmo ante la posibilidad de volver a La Ciudad de las Cajas.

Durante la conversación, Johncito le lanzó una pregunta clave: si lograba regresar al programa, ¿a qué se comprometería con sus seguidores? Mientras Kevyn reflexionaba sobre la respuesta, el periodista le dio algunas ideas, hasta que finalmente el campeón tomó una decisión que sorprendió a todos sun fans.

Con una sonrisa, Kevyn anunció que, de cumplirse su regreso, subirá de rodillas el cerro de Monserrate en Bogotá, desde el primer hasta el último escalón, como muestra de gratitud y compromiso con su público.

