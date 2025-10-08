En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Guajira revela el atrevido reto que haría si regresa al 'Desafío': "Que los saque de dudas"

Guajira revela el atrevido reto que haría si regresa al 'Desafío': "Que los saque de dudas"

Guajira es una de las ganadoras del Desafío que podría volver a la competencia y recientemente estuvo en un live de Caracol Televisión para hablar de esta noticia que la dejó en shock.

Guajira revela el atrevido reto que haría si entra al 'Desafío': "Que los saque de dudas"
Guajira revela el atrevido reto que haría si entra al 'Desafío': "Que los saque de dudas"
Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad