Los errores de Yudisa y Camilo que retrasaron a Gamma en el Desafío y los hicieron perder

En el capítulo 69 de El Desafío, se vivió la segunda prueba de este ciclo, donde solo quedan dos equipos en competencia y se disputaban los servicios: era todo o nada. Andrea Serna convocó a Gamma y Omega al Box Blanco, una pista en la que es indispensable no tocar el piso.

La prueba fue por parejas. Los primeros en salir fueron, por Omega, Manuela y Leo; mientras que por Gamma lo hicieron Yudisa, la capitana, y Camilo.



Qué le pasó a Yudisa y a Camilo en el Box Blanco

Desde el inicio, la dupla de los naranjas no logró coordinarse como debía. La falta de comunicación se evidenció en varios tramos del recorrido, especialmente cuando tardaron demasiado en sacar los aros de la plataforma, al punto de que sus compañeros tuvieron que darles instrucciones desde el inicio de la pista.

El error más grave ocurrió en el regreso a la meta: Yudisa no esperó a Camilo, quien quedó en el primer obstáculo justo antes de llegar a la meta. Al intentar alcanzarla, decidió colgarse de la liana, pero sus brazos no resistieron y terminó cayendo. De inmediato, el juez anunció que, como no completaron el recorrido, debían hacerlo nuevamente.

Esto les costó un tiempo valioso que Omega aprovechó para asegurar la victoria en el Desafío de Sentencia y Servicios, dejando a Gamma sin beneficios y con la frustración de haber perdido por su falla.



Cómo fue la prueba en el Box Blanco por los servicios

En esta prueba, los desafiantes partieron por parejas pasando por estribos colgantes antes de llegar a la primera plataforma. Luego, con ayuda de una cuerda, caminaron sobre una cinta inestable y, en el siguiente tramo, atravesaron cuerdas antes de llegar a la plataforma donde debían sacar los aros que se encontraban en un mástil.

Para ascender al segundo nivel, escalaron por mallas circulares y, desde la parte superior, halaron una cadena de acero para levantar una estructura de 85 kilos y así poder lanzar los aros hasta que entraran en un pino. El equipo que logró ubicar primero los tres aros fue el ganador de la prueba.

