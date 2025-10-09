En vivo
Desafío Siglo XXI
DESAFÍO DEL SIGLO
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Paola, ganadora del ‘Desafío’, destaca a dos participantes de Omega: “Sin desmeritar"

La ganadora del Desafío 2021, Paola, estuvo este jueves con Johncito hablando de varios temas, entre ellos, su paso por el programa y cómo se sintió al saber que podría regresar a la ciudadela.

