Paola, ganadora del ‘Desafío’, destaca a dos participantes de Omega: “Sin desmeritar"

Otra de las ganadoras del Desafío participó en el live de Caracol Televisión. Se trata de Paola, quien obtuvo la victoria en el 2021 y no podía estar más emocionada por estar de nuevo ante las cámaras hablando de su experiencia tan bonita.

Mira también: El romance de Paola Solano y Gago en el Desafío: Dos años después están casados y con hijos



Qué dijo Paola de Katiuska y Rata

No solamente se refirió a cómo se sintió tocar ese timbre para recibir el premio por lograr cumplir el objetivo, sino que también habló acerca de los dos participantes que le parecen muy buenos en Omega. Para ella, Katiuska y Rata, son dos Súper Humanos que se han destacado en las pistas por la destreza que tienen en la pista.

"Hay una diferencia grande en cuanto a competitividad, porque Katiuska se ve que es un poco superior que las otras. Sin desmeritar, porque todas son muy buenas, pero ella les lleva un poco de ventaja. Me ha gustado mucho verlas competir. Estoy viendo que hay mucha estrategia, cosa que antes no se veía tanto.", expresó.

Publicidad

Después de esto, Johncito le preguntó quién podría ganar un duelo entre Paola y Katiuska, a lo que ella respondió, que aunque lo ha pensado, no sabe cómo sería este encuentro. Ella es muy habilidosa y prácticamente se le da todo.

"Yo tengo muchas habilidades, pero a mí se me dificulta un poco más el equilibrio, pero estamos muy similares en lo que he visto en las competencias, ya mí me va mejor en piscina", afirmó la ganadora del Desafío 2021.

Publicidad

Mira también: ¡Dieron el sí! Gago y Paola, exparticipantes del Desafío The Box, se casaron y así fue la boda

Posteriormente, se refirió a los hombres y allí mencionó a Rata, quien ha pasado por Gamma y ahora en Omega. "En la ciudadela se me hace que Rata es un buen competidor", puntualizó.

Es de destacar que, hay varios ganadores que han afirmado que esos dos participantes les parece muy bueno y fuertes en los diferentes Boxes. Destacaron sus cualidades y los felicitaron por darlo todo siempre en el juego, para llegar así más lejos en el Desafío Siglo XXI.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.