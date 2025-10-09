Valentina, del 'Desafío', intentó ser reina, pero su estatura le jugó mala pasada

En este capítulo 69 del Desafío Siglo XXI, todos los participantes se encontraban en las casas Omega y Gamma dialogando sobre varios aspectos de su vida. La primera en comentar fue Mencho, quien relató cómo antes de practicar el levantamiento de pesos estuvo en sóftbol.

Valentina se presentó para ser reina, pero no ganó

Posteriormente, Valentina empezó a relatar que a sus cuatro años su mamá se fue para Bogotá y por eso vive con su abuela. Además, que tuvo una relación de nueve años y se cambió de carrera porque no le gustó, luego hizo un técnico en logística empresarial.



“El año pasado participé en el reinado Departamental del Turismo, no gané. Obviamente, mi estatura siempre me va a impedir”, afirmó. Tras esto, confirmó que logró quedar en el top 3 y sus compañeros afirman que llegó muy lejos en la competencia.

Adicionalmente, indica que a veces siente atracción por las mujeres. Ahí indicó que antes de entrar al Desafío Siglo XXI, estuvo con una chica. En medio de esta charla, Yudisa le pregunta si gustaría de ella, frente a esto, Valentina no duda en decir lo siguiente: “Para mí, ella es muy hermosa, tiene un rasgo muy lindo, pero obviamente la inclinación siempre es hacia los hombres”.



Equipos por los que ha pasado Valentina

Es de resaltar que, Valentina ha estado en tres grupos en el Desafío. Primero llegó a Beta, pero cuando Gero bajó la bandera del equipo, se fue para Alpha. Allí compartió casa con Leo, Eleazar, Tina, Manuela, Lucho, Deisy, y tras la desaparición de ese escuadrón, aterrizó en Gamma. Desde el primer día se emocionó de estar en aquel equipo por la energía que los caracteriza.



Asimismo, se destaca que Valentina estuvo en el más reciente Box Negro con Katiuska, Miryan, Manuela y Grecia. Nada quería irse de la competencia, pero fue la integrante de Omega tuvo que decirles adiós a sus compañeros. Fue un momento muy duro, porque no pensaban que ella iba a salir tan pronto en medio de este punto del programa de los colombianos.

