En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Valentina, del 'Desafío', intentó ser reina, pero su estatura le jugó mala pasada

Valentina, del 'Desafío', intentó ser reina, pero su estatura le jugó mala pasada

En medio de una conversación con Gamma, Valentina se desahogó con sus compañeros y les contó cómo fue aquella experiencia que tuvo antes de ingresar al Desafío.

Publicidad

Publicidad

Publicidad