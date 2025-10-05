A dos semanas de la muerte de B-King, su hermana dedicó conmovedor mensaje: "Brilla en el cielo"

El pasado 22 de septiembre se confirmó la muerte de B-King y de Regio Clown, los artistas colombianos que estaban en México trabajando en sus proyectos. El día que la Fiscalía del país americano afirmó que los cuerpos encontrados sí eran los de los DJ's, el mundo del entretenimiento quedó en shock con la noticia.

Ya han pasado dos semanas de este triste suceso y por eso, su hermana, Stefanía Agudelo, ha decidido publicar una serie de fotos para cerrar este ciclo que le ha afectado demasiado. Asimismo, dejó un mensaje muy conmovedor, agradeciéndole a la vida por haberlo tenido y esperando que pueda estar bien al lugar que partió.

"Hoy cierro un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y unión. Mi hermano siempre vivirá en mi corazón, en los recuerdos más lindos y en la huella imborrable que dejó en mi vida.

Muy agradecida a todas las personas que nos acompañaron con sus oraciones, mensajes, flores y apoyo en los momentos más difíciles. Su cariño nos sostuvo en medio de la tormenta. Confío en la justicia divina y terrenal. Brilla en el cielo, bebé", afirmó.

Qué reveló la mamá de B-King por su muerte

Adriana Salazar, madre del artista B-King, y su hija Stefanía Agudelo compartieron en el pódcast Más Allá del Silencio los duros momentos que vivieron tras la muerte del músico colombiano. En la conversación, Adriana recordó el viaje que hizo a México y cómo enfrentó el instante más difícil de su vida al confirmar que su hijo había fallecido.

La mujer relató que el último martes que supo de él lo vio muy animado en un video desde el gimnasio, por lo que decidió no interrumpirlo. Al día siguiente intentó comunicarse sin éxito, y fue entonces cuando comenzaron las sospechas. El mánager del artista, al notar su ausencia, comentó que presentaría una denuncia porque ya no respondía a los mensajes.

Tiempo después, Adriana logró reconocer a su hijo por los tatuajes en su cuerpo, aunque solo le permitieron ver una parte de él. Contó que finalmente le entregaron el cuerpo en un pequeño pueblo del Estado de México. Entre lágrimas recordó que antes de viajar le pidió a Dios poder regresar con su hijo, sin importar cómo, y que su oración fue escuchada.