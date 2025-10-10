De qué murió Carlos Barbosa, famoso actor de ‘La Saga’: tenía enfermedad mortal

El mundo del entretenimiento colombiano amaneció de luto este viernes con la noticia de que el actor Carlos Barbosa, recordado por su papel en ‘La Saga, Negocios de Familia’, ‘Bermúdez’ y ‘El Clon’, murió a los 81 años.

La causa del fallecimiento, confirmada por su esposa, de acuerdo con ‘La Red’, fue mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas, un componente clave del sistema inmunológico, explica el portal especializado en salud Mayo Clinic.



Estas células, que normalmente se encargan de producir anticuerpos para combatir infecciones, comienzan a multiplicarse de manera anormal en la médula ósea, desplazando a las células sanas y generando proteínas defectuosas que pueden dañar órganos vitales como los riñones.

En la primera etapa de este cáncer, agrega Mayo Clinic, los pacientes pueden no presentar síntomas. No obstante, cuando la enfermedad avanza es posible que los que la padecen puedan sentir:



Dolor óseo : especialmente en la espalda, las costillas o los huesos largos. Es uno de los síntomas más característicos.

: especialmente en la espalda, las costillas o los huesos largos. Es uno de los síntomas más característicos. Fatiga o debilidad general : debido a la anemia que provoca la disminución de glóbulos rojos.

: debido a la anemia que provoca la disminución de glóbulos rojos. Infecciones frecuentes o recurrentes : ya que el sistema inmunológico se ve afectado por la baja producción de anticuerpos funcionales.

: ya que el sistema inmunológico se ve afectado por la baja producción de anticuerpos funcionales. Pérdida de peso inexplicada.

Niveles altos de calcio en sangre (hipercalcemia) : lo que puede causar náuseas, vómitos, estreñimiento, sed excesiva, confusión o somnolencia.

: lo que puede causar náuseas, vómitos, estreñimiento, sed excesiva, confusión o somnolencia. Insuficiencia renal: en etapas más avanzadas, producto de la acumulación de proteínas anormales en los riñones.

En 2020, el actor presentó varios quebrantos de salud, contó él mismo en una entrevista con ‘La Red’. Perdió el movimiento en las piernas y en los brazos y, cuando fue a la clínica, le dijeron que sufrió una trombosis cerebral. Barbosa aseguró que por ese episodió perdió la memoria, por lo que tuvo que hacer terapia para poder recuperarla.

Posteriormente, el artista empezó a presentar problemas pulmonares. El diagnóstico médico fue que sufrió un infarto pulmonar. Afortunadamente, respondió bien a los tratamientos y pudo salir adelante.



Quién era Carlos Barbosa, actor de ‘La Saga’ que murió a los 81 años

Carlos Barbosa era un actor caleño, con profesión de Arquitecto. Fue en la Universidad del Valle, en donde hizo sus estudios superiores, en la que descubrió su pasión por la actuación. Luego de participar en varias obras, se integró a la Compañía de Teatro Nacional de Colombia.

Debutó en la pantalla chica en 1969, y luego pasó a trabajar en producciones, como ‘El Divino’, ‘La Saga, Negocios de Familia’, ‘Bermúdez’ y ‘El Clon’.