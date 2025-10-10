Murió famoso actor de 'La Saga, Negocio de Familia' a los 81 años: esto se sabe

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Carlos Barbosa Romero, el destacado actor colombiano recordado por producciones de la talla de 'El Divino, 'Vuelo Secreto', 'Bermúdez y el clon' y 'La Saga, Negocio de Familia', donde tuvo la oportunidad de interpretar a John Jairo y trabajar de la mano de Robinson Díaz, Alejandra Miranda, Diego Cadavid, Flora Martínez, Marlon Moreno, Jorge Herrera, entre otras figuras.

De qué murió Carlos Barbosa, actor de 'La Saga, Negocio de Familia'

De acuerdo con la versión entregada por su pareja sentimental, Miriam Bohórquez, y recogida por La Red, padecía desde hace algún tiempo de un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas de la médula ósea, lo que derivó en su muerte en la noche del 9 de octubre; sin embargo, no fue sino hasta un par de horas después que se confirmó el deceso.



Nacido el 15 de enero de 1944 en Cali, Valle del Cauca, el actor cursó sus estudios en Arquitectura hasta graduarse en la Universidad del Valle; sin embargo, gracias a su incursión en el teatro encontró en la actuación su verdadera pasión.

A lo largo de su trayectoria artística fue homenajeado y recibió algunos reconocimientos a su trabajo, tal fue el caso de las nominaciones que tuvo en los Premios India Catalina en la categoría 'Mejor Actor' por su desempeño en producciones como 'Pasiones Secretas' y 'El Divino', ambas de Caracol Televisión.



Diferentes usuarios de Internet y fanáticos se han tomado la publicación en Internet para lamentar su fallecimiento y desearle mucha fortaleza a sus seres queridos en esta etapa que están enfrentando:

"Qué grande y brillante, me encantaba verte actuar, descansa en paz", "Gracias por todos los momentos que nos diste desde tu mejor papel de actor. Paz en tu tumba", "Un señor ACTOR 😍😍😍 PAZ EN SU TUMBA", "Qué dolor. Paz en su tumba y en los corazones de su esposa e hijos. Un actor con una trayectoria ejemplar para las nuevas generaciones", son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma.

Por el momento, no se conocen detalles sobre las honras fúnebres.