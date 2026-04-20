Francisca Estévez lanza alerta tras ataques en grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’

La actriz Francisca Estévez se pronunció tras los ataques registrados durante las grabaciones de la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, ocurridos el 18 de abril de 2026 en Bogotá. El hecho dejó dos miembros del equipo de producción muertos y generó reacciones dentro de la industria audiovisual colombiana, donde se abrieron cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrollaban algunos rodajes.

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Francisca Estévez pide a la industria audiovisual tomar medidas de seguridad

Luego de lo sucedido, actores, técnicos y trabajadores del sector manifestaron su preocupación en distintos espacios públicos. Entre esas voces estuvo la de Estévez, protagonista de la serie ‘La primera vez’, quien utilizó sus redes sociales para referirse a la situación y plantear una alerta sobre las dinámicas laborales en producciones audiovisuales.



A través de una publicación en formato de historia, la actriz expuso inquietudes relacionadas con la seguridad en los sets de grabación. En su mensaje, señaló que existían fallas en la gestión de los equipos de trabajo y cuestionó decisiones asociadas a la reducción de costos en producciones, indicando que estas podían derivar en consecuencias para quienes participaban en los rodajes.

Además, la actriz hizo un llamado a revisar las prácticas actuales dentro de la industria, con énfasis en la protección de los equipos humanos. En su intervención, planteó la necesidad de priorizar la integridad de quienes trabajan en las producciones, al considerar que las condiciones de seguridad debían fortalecerse.





Estévez también sugirió que lo ocurrido no correspondía a un hecho aislado, sino que podía estar relacionado con dinámicas que, según su planteamiento, se habían normalizado en ciertos entornos de trabajo. En ese sentido, hizo referencia a esquemas de seguridad que, bajo su perspectiva, no resultaban suficientes para responder a riesgos presentes durante las grabaciones.

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El pronunciamiento de la actriz se sumó a una serie de reacciones dentro del sector audiovisual, donde distintas figuras expresaron preocupación por las condiciones en las que se realizaban algunas producciones en el país. En estas manifestaciones se reiteró la necesidad de aumentar la inversión en medidas de seguridad y revisar protocolos existentes para prevenir situaciones similares.

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Los hechos ocurridos durante las grabaciones generaron un impacto en la industria, al tiempo que motivaron discusiones sobre estándares laborales y responsabilidades de las productoras. Mientras avanzaban las investigaciones sobre el ataque, el caso continuó siendo un punto de referencia en el debate sobre la seguridad en rodajes en Colombia.

En paralelo, trabajadores del sector insistieron en la importancia de establecer controles más estrictos y garantizar entornos adecuados para el desarrollo de producciones audiovisuales. Las reacciones posteriores al incidente reflejaron un interés por revisar procedimientos y adoptar medidas que permitieran reducir riesgos en futuras grabaciones

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