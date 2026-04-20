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Francisca Estévez lanza alerta tras ataques en grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’ - CaracolTV

La actriz protagonista de la serie 'La primera vez' se pronunció luego de los hechos ocurridos en las grabaciones de la telenovela en Bogotá y cuestionó condiciones de seguridad en rodajes.

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Francisca Estévez lanza alerta tras ataques en grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’

La actriz protagonista de la serie 'La primera vez' se pronunció luego de los hechos ocurridos en las grabaciones de la telenovela en Bogotá y cuestionó condiciones de seguridad en rodajes.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Francisca Estévez enciende alarmas tras ataque en SSHP.jpg