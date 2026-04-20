Así fue el homenaje a integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso 4' que murieron en rodaje

En horas de la noche del pasado 19 de abril se llevó a cabo un homenaje para las víctimas del ataque al equipo de 'Sin senos sí hay paraíso 4'. La producción se encontraba en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, grabando algunas escenas de la cuarta temporada cuando ocurrió el hecho. Según la información disponible, un sujeto identificado como José Cubillos García habría atacado con arma blanca a miembros del equipo, lo que ocasionó la muerte de dos de ellos: Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años. Asimismo, se reportó una persona herida en medio de la situación.

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Cómo fue el homenaje a integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' que fallecieron

Miembros de la producción acudieron a un espacio dispuesto para rendir homenaje a sus compañeros. En ese lugar, se reunieron para recordar a las víctimas y expresar mensajes en su memoria. Durante el acto, se compartió el siguiente mensaje: "Por el descanso eterno de don Henry y Nico. Por la salud de Raúl, y por los compañeros que evitaron que la tragedia fuera mayor y hoy están detenidos", la publicación fue hecha por la actriz Carmen Villalobos, quien reposteó imágenes tomadas por otros compañeros del set.



Es necesario mencionar que se conoció que las autoridades detuvieron a dos integrantes de la producción en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso. Sin embargo, estas personas fueron dejadas en libertad en la noche del 19 de abril, aunque continúan vinculadas al proceso investigativo que adelantan las autoridades competentes.





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En el desarrollo del homenaje, los asistentes encendieron velas blancas y realizaron oraciones por las víctimas de este suceso. Además, se mantuvieron reunidos durante varios momentos en silencio, como parte de las actividades realizadas en memoria de quienes fallecieron y en acompañamiento a sus familiares y compañeros de trabajo.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, ya que diferentes usuarios han compartido mensajes relacionados con lo ocurrido extendiéndole sus más sentidas condolencias a los afectados por este hecho y han rechazado cualquier tipo de hecho violento.

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