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Homenaje en Bogotá a integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' que murieron - CaracolTV

Carmen Villalobos reposteó imágenes que fueron tomadas durante la velatón organizada por el elenco de 'Sin senos sí hay paraíso' para honrar la memoria de Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales.

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Así fue el homenaje a integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso 4' que murieron en rodaje

Carmen Villalobos reposteó imágenes que fueron tomadas durante una velatón para honrar la memoria de las dos personas que murieron y el hombre que resultó herido en el ataque.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Así fue el homenaje que les hicieron a los integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' que murieron en rodaje.