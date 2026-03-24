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Qué dijo Frederick Oldenburg después de terminar con Carmen Villalobos- CaracolTV

Frederick Oldenburg vivió un tenso momento en televisión cuando le preguntaron abiertamente sobre la modelo Marjanca Polutnik, con quien se le ha visto en espacios públicos.

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Ex de Carmen Villalobos apareció tras la ruptura y habló sobre su situación sentimental

Frederick Oldenburg vivió un tenso momento en televisión cuando le preguntaron abiertamente sobre la modelo Marjanca Polutnik, con quien se le ha visto en espacios públicos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Frederick Oldenburg, ex de Carmen Villalobos, habló meses después de la ruptura con la colombiana.