Ex de Carmen Villalobos apareció tras la ruptura y habló sobre su situación sentimental

Frederick Oldenburg se pronunció públicamente luego de finalizar su relación con Carmen Villalobos y tras verse envuelto en una polémica relacionada con una supuesta infidelidad. En ese contexto, el presentador participó en el programa 'Hoy día' de Telemundo, donde abordó los rumores que han circulado sobre su vida personal en las últimas semanas. Durante su intervención, se refirió específicamente a los señalamientos que lo vinculan sentimentalmente con Marjanca Polutnik, con quien ha sido visto en distintos espacios y contenidos compartidos en redes sociales.

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¿El ex de Carmen Villalobos ya tiene una nueva novia?

En primer lugar, Oldenburg desmintió que exista o haya existido una relación de pareja con Polutnik. Según explicó, entre ambos se ha desarrollado una amistad cercana, la cual se ha hecho visible debido a las actividades que han realizado juntos recientemente. Además, detalló que estos encuentros corresponden a planes sociales y momentos compartidos en grupo, lo que ha dado lugar a interpretaciones sobre un posible vínculo amoroso. Sin embargo, insistió en que no se trata de una relación sentimental.



"Ella es mi amiga, mi hermosa amiga (...) Pero somos amigos. Sí fuimos al estadio, a República Dominicana, a Venezuela, el único partido al que fui y perdimos, menos mal que no fui a otro partido porque a lo mejor perdíamos de nuevo", mencionó de forma jocosa.





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Por otra parte, el presentador indicó que su estado actual es de soltería y tranquilidad, señalando que se encuentra enfocado en su vida personal y profesional tras la ruptura con Villalobos. En ese sentido, aclaró que no mantiene una relación formal con ninguna persona en este momento. Asimismo, dejó ver que su prioridad ha sido manejar la situación de manera reservada, a pesar de la atención mediática generada por la separación.

En relación con Marjanca Polutnik, Oldenburg también mencionó que no se trata de un contacto reciente. De acuerdo con su versión, ambos se conocieron tiempo atrás, aunque retomaron la comunicación hace poco en la ciudad de Miami. Este reencuentro habría facilitado la cercanía actual, lo que ha derivado en la difusión de imágenes y apariciones conjuntas que alimentaron las especulaciones.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar:

son algunos de los mensajes que se destacan.