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Qué dijo Pipe Bueno sobre la supuesta maldición de la foto con Yeison Jiménez- CaracolTV

Pipe Bueno, pareja de Luis Fernanda W, le reveló a Westcol cómo recibió las burlas de algunos usuarios de Internet tras el fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero en Boyacá.

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Pipe Bueno habló sobre la supuesta maldición de fotos con famosos y se refirió a Yeison Jiménez

El cantante de música popular le reveló a Westcol cómo recibió las burlas de algunos usuarios de Internet tras el fallecimiento de 'El Aventurero' el pasado 10 de enero en Boyacá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Pipe Bueno se pronunció sobre la supuesta foto maldita con su amigo Yeison Jiménez.