Pipe Bueno habló sobre la supuesta maldición de fotos con famosos y se refirió a Yeison Jiménez

Pipe Bueno sostuvo un encuentro con el creador de contenido digital Westcol en Rancho MX, donde ambos realizaron una grabación conjunta como parte de una colaboración. En medio de la conversación, surgió un tema que ha generado conversación en redes sociales en los últimos meses. Se trata de una supuesta relación entre fotografías tomadas por el artista y el fallecimiento posterior de algunas figuras del entretenimiento.

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Según lo que se ha mencionado en redes, uno de los casos que impulsó nuevamente esta conversación fue el del cantante Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. En ese hecho también perdieron la vida integrantes de su equipo de trabajo. A partir de este suceso, usuarios retomaron publicaciones anteriores en las que ambos artistas aparecían juntos, lo que incrementó la difusión de esta teoría en entornos digitales.

Qué dijo Pipe Bueno sobre la supuesta maldición de las fotos

Frente a este tema, Pipe Bueno explicó que en un inicio interpretó los comentarios como una situación humorística que circulaba en Internet. Sin embargo, indicó que su percepción cambió cuando la conversación incluyó el caso de 'El Aventurero', con quien mantenía una relación cercana. En ese momento, señaló que los mensajes comenzaron a tener un impacto distinto, debido al contexto en el que se producían.

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"A mí la única vez que sí me dolió, me molestó y me dolió de verdad de tristeza... Es que siempre lo tomé como un chiste, como lo que es (...) La parte es que cuando pasa lo de Yeison y siguen molestando con eso, esa vez sí... Yo veía eso y que a uno se le muera un amigo, un colega, una cosa tan dura de verdad", dijo.

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El cantante ha compartido fotografías con diferentes artistas a lo largo de su carrera. Entre ellos se encuentran Legarda, la expareja de su actual novia, Luisa Fernanda W; así como Vicente Fernández, Omar Geles y Darío Gómez, entre otros. Estas imágenes han sido utilizadas por usuarios como parte de las publicaciones que alimentan la conversación digital en torno al tema.

Finalmente, durante el encuentro con Westcol, el artista aprovechó el espacio para tomarse una fotografía junto al creador de contenido, en un contexto relacionado con el tono humorístico que ha acompañado esta situación en redes sociales.

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