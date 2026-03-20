Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Mariana Gómez, embarazada
En vivo ‘A Otro Nivel’
Convocatoria Selección Colombia
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Cómo fue el bautizo de Domenic, el hijo menor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno - CaracolTV

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno bautizaron a Domenic, su hijo menor, en Rancho MX, el negocio de la familia que está ubicado en Chía, Cundinamarca. Así fue la celebración.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno estuvieron en el altar en medio de ceremonia religiosa

La creadora de contenido digital compartió el romántico momento que vivieron como familia en Bogotá y presumió costoso regalo que llamó la atención durante la celebración.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
Comparta en:
Así se celebró el bautizo de Domenic, hijo menor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.