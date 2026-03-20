Luisa Fernanda W y Pipe Bueno estuvieron en el altar en medio de ceremonia religiosa

A través de su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W compartió detalles del bautizo de su hijo menor, Domenic, realizado el 19 de marzo de 2026. El evento tuvo lugar en la capilla de Rancho MX, el restaurante de la familia ubicado en el municipio de Chía.

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Según lo mostrado en sus publicaciones, la ceremonia se desarrolló en un entorno privado, con la asistencia de personas cercanas al círculo familiar. En las imágenes y videos difundidos se observan algunos momentos del acto religioso, así como la ambientación del lugar y la presencia de familiares y allegados.

La creadora de contenido también ha mencionado previamente que, desde hace algunos meses, su familia se trasladó a vivir a México. Sin embargo, mantienen una dinámica de residencia entre ese país y Colombia, lo que ha implicado desplazamientos frecuentes entre ambos territorios.





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Tras la ceremonia religiosa, los asistentes se trasladaron a un espacio destinado para la celebración posterior. En los registros compartidos se aprecian algunos momentos de la reunión, donde los invitados participaron en distintas actividades organizadas para la ocasión.

"Fue algo muy pequeño, solamente como para la familia, comimos delicioso (...) Y ya después empezamos a organizar todo para tomarnos las fotos familiares", comentó en el reel.

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Uno de los momentos que más llamó la atención dentro de la celebración fue la entrega de un regalo por parte del padrino de Domenic. De acuerdo con los videos publicados, el obsequio consistió en un pony, el cual fue presentado durante la fiesta.

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Las publicaciones relacionadas con el bautizo generaron una rápida interacción en plataformas digitales. Usuarios y seguidores de la influencer reaccionaron a las imágenes y videos mediante comentarios y mensajes de felicitación:

"Domenic y Maximo son hermosos. Ellos son unos niños especiales son fuera de serie en todo sentido. Y yo me siento demasiado feliz de ser uno de los padrinos del mono. Que dia tan lindo le doy gracias a Dios por hacer mas fuerte este vínculo con mi segunda familia. Los amo", "Yuyu es todo lo que está bien cada día nos muestra que la felicidad es gratis y que está dentro de cada uno", "Háblenme de cuando pica el ojo cuando le van a echar el agua😍😍 díganme que lo vieron", son algunos de los momentos que se destacan.