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Blake Lively regresa a la Met Gala 2026 tras acuerdo con Baldoni - CaracolTV

La actriz volvió a la alfombra de la Met Gala luego de cerrar una disputa judicial con su coprotagonista de “Romper el círculo”, evitando un juicio previsto para mayo.

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Blake Lively reapareció en la Met Gala 2026 tras llegar a acuerdo legal con Justin Baldoni

La actriz volvió a la alfombra de la Met Gala luego de cerrar una disputa judicial con su coprotagonista de “Romper el círculo”, evitando un juicio previsto para mayo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 4 de may, 2026
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