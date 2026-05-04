Blake Lively reapareció en la Met Gala 2026 tras llegar a acuerdo legal con Justin Baldoni

Blake Lively reapareció en la Met Gala 2026 después de una breve audiencia judicial en la que se confirmó un acuerdo con Justin Baldoni. La actriz asistió al evento tras la resolución del proceso que había iniciado en 2024 contra su coprotagonista de la película “Romper el círculo”. La decisión del tribunal de Nueva York permitió a ambas partes evitar un juicio que estaba programado para el 18 de mayo.

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Blake Lively y Justin Baldoni llegaron a un acuerdo en disputa legal

Durante su paso por la alfombra, Lively lució un vestido de la colección Versace de 2006. La prenda fue presentada en tono amarillo con detalles en rosado y morado pastel, y contó con una cola de casi cuatro metros. El diseño buscó representar elementos asociados a amaneceres y atardeceres. Como complemento, la actriz incorporó un bolso intervenido bajo la temática “la moda es arte”, en el que incluyó una pieza personalizada elaborada a partir de dibujos realizados por sus hijos.



Blake Lively ha llegado a la Met Gala pic.twitter.com/foJYvCDYs4 — Indie 505 (@Indie5051) May 5, 2026

La presencia de Lively en el evento se produjo horas después de conocerse el cierre del conflicto legal con Baldoni. El caso había sido presentado por la actriz, quien señaló conductas inapropiadas durante el rodaje de la producción, además de una presunta campaña de desprestigio en su contra. Sin embargo, en abril, el juez encargado desestimó la mayoría de las acusaciones, entre ellas las relacionadas con acoso, difamación y conspiración.





El tribunal decidió mantener otros cargos vinculados a incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias. En paralelo, Baldoni negó las acusaciones desde el inicio del proceso. La resolución final del caso se alcanzó mediante un acuerdo entre las partes, cuyos términos no fueron divulgados ni por el tribunal ni por los equipos legales.

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Tras el anuncio del acuerdo, los abogados de ambos actores emitieron un comunicado conjunto en el que se refirieron al resultado del proceso y al impacto de la película. En el documento, destacaron el trabajo realizado en la producción y señalaron que el resultado final del filme representó un motivo de orgullo para quienes participaron en su desarrollo.

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Asimismo, el pronunciamiento abordó el enfoque de la película en la violencia de género y mencionó el objetivo de generar conciencia sobre este tema. En ese contexto, también reconocieron que las preocupaciones planteadas durante el proceso debían ser escuchadas y señalaron el compromiso de promover entornos laborales adecuados.

La aparición de Lively en la Met Gala marcó su regreso a un evento público de alto perfil tras el desarrollo del caso. Su asistencia se dio en paralelo al cierre de la disputa judicial y a la difusión del comunicado conjunto, que puso fin al proceso iniciado dos años antes.

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