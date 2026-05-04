Familia de Carolina Flores apunta a herencia como posible motivo del crimen

El asesinato de Carolina Flores Gómez, ocurrido el 15 de abril en Ciudad de México, continuó generando nuevas revelaciones a medida que avanzó la investigación. En esta ocasión, familiares de la víctima expusieron públicamente una hipótesis sobre el posible motivo del crimen y señalaron a más personas dentro del entorno cercano de la joven.

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Familiares de Carolina Flores indican que su asesinato se debió a dinero

De acuerdo con la información conocida, la principal sospechosa del caso fue identificada como Erika María Herrera, suegra de la víctima, quien fue detenida en Caracas tras permanecer prófuga durante varios días luego del homicidio. Las autoridades confirmaron que la captura se logró mediante cooperación internacional y una notificación roja de Interpol, mientras se adelantaban los trámites para su extradición a México.



El crimen ocurrió al interior del domicilio donde Carolina residía junto a su esposo y su hijo menor de edad. Registros del caso indicaron que una cámara de seguridad captó parte de los momentos previos al ataque, en los que se evidenció un altercado entre la víctima y su suegra, seguido de detonaciones.

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En medio de este contexto, familiares de Carolina manifestaron que el asesinato no habría sido un hecho aislado. Según lo expuesto en entrevistas con medios mexicanos, sostuvieron que existiría un presunto interés económico detrás del crimen. Indicaron que la joven había recibido una suma significativa de dinero tras el fallecimiento de su padre, patrimonio que, según su versión, era conocido por personas cercanas, incluida la señalada como autora material.



Los parientes también dirigieron señalamientos hacia Alejandro, esposo de la víctima. Plantearon que su comportamiento posterior al crimen generó dudas dentro del entorno familiar. Entre los elementos mencionados se destacó el tiempo transcurrido antes de reportar el homicidio a las autoridades, el cual se extendió cerca de un día, situación que fue confirmada dentro de los registros del caso.

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Adicionalmente, indicaron que la actitud del hombre tras los hechos fue analizada a partir de material audiovisual difundido posteriormente, lo que motivó cuestionamientos sobre su posible conocimiento previo o eventual participación. Estas afirmaciones fueron presentadas como líneas de sospecha por parte de la familia, sin que hasta el momento existiera una determinación oficial en ese sentido.

El caso fue investigado bajo el protocolo de feminicidio por parte de la Fiscalía de Ciudad de México, que continua recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido. Aunque la detención de la suegra representó un avance en el proceso judicial, las autoridades no habían emitido conclusiones definitivas sobre la posible implicación de otras personas.

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Las declaraciones de los familiares abrieron nuevas líneas dentro del análisis del caso, mientras el proceso judicial sigue en curso y se mantiene a la espera de nuevas decisiones por parte de las autoridades competentes.

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