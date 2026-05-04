Diva Jessurum reveló chats y audios inéditos de Yeison Jiménez antes de morir

El pasado 3 de abril se transmitió el episodio de 'Expediente Final' en donde se mostró la cronología de la muerte de 'El Aventurero', el cantante de música popular que falleció el 10 de enero en Boyacá debido a un accidente de avioneta en el que también perdieron la vida los integrantes de su equipo de trabajo que lo acompañaban. Sonia Restrepo y Lina Jiménez abrieron su corazón frente a las cámaras de Caracol Televisión y revelaron cómo fueron sus últimas conversaciones con el artista.

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Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fueron las conversaciones que sostuvo Diva Jessurum con el artista un par de semanas antes de su deceso, pues se habían encontrado en su finca para grabar un capítulo en 'Se Dice De Mí', donde se refería a sus inicios en la industria musical, las empresas que fue construyendo con el tiempo y la relación que sostenía tanto con su esposa y sus hijos, como también con su madre, hermanos y hasta sus colegas del medio.

Chats inéditos de Yeison Jiménez con Diva Jessurum

Según la periodista, el encuentro se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2025, casi un mes antes del deceso de Jiménez. El exponente planeaba viajar desde Medellín a Bogotá para la grabación; sin embargo, hubo algunos retrasos con la aerolínea, situación que no dudó en comunicarle a la presentadora por medio de algunos mensajes de WhatsApp.

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"Bueno mi reina, dos horas después abordando en estos momentos, vamos a estar llegando a la 1:00 p. m. allá. Esta gente es otro nivel, dizque a la 9:20 llegaba el avión y no, eso es mentira. Aquí ya nos están subiendo", se le escucha diciendo en el audio.

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El intérprete de 'Hasta la madre' y 'Ni tengo ni necesito' quería grabar el programa desde su casa de descanso en Fusagasugá, mismo lugar en el planeaba envejecer, por lo que le pidió a Jessurum realizar la filmación allí para dar una actualización sobre su vida y sus más recientes proyectos.

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"Mira, esto aquí es un paríso Diva (...) La vista, allá Fusa, este es el tema de los caballos que es hermoso, un kiosko. Esto es una y aquí hay una pesebrera", dijo.

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Poco después, cuando el episodio se publicó el 20 de diciembre, el cantante se volvió a comunicar con Diva para expresarle su agradecimiento por el contenido: "Quedó hermoso, gracias Diva. Tú sabes cuánto te amo. Que Dios te guarde, tú eres una gran mujer, de las mujeres que más quiero y más tengo agradecimiento en mi vida".