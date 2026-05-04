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Diva Jessurum reveló chats con Yeison Jiménez en 'Expediente Final' - CaracolTV

Diva Jessurum mostró en 'Expediente Final' la relación que sostenía con Yeison Jiménez en vida y cómo se pusieron de acuerdo para grabar su capítulo de 'Se Dice De Mí' un mes antes del deceso.

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Diva Jessurum reveló chats y audios inéditos de Yeison Jiménez antes de morir

La presentadora de televisión mostró en 'Expediente Final' la relación que sostenía con 'El Aventurero' en vida y cómo se pusieron de acuerdo para grabar su capítulo de 'Se Dice De Mí'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de may, 2026
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Diva Jessurum expuso conversaciones con Yeison Jiménez antes de su muerte.