Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Chat inéditos de Yeison Jiménez
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Por qué Britney Spears no irá a prisión tras declararse culpable - CaracolTV

La cantante enfrentó un proceso judicial en California tras ser acusada de conducir bajo la influencia del alcohol y drogas, luego de un incidente registrado en marzo en el condado de Ventura.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Britney Spears se declaró culpable de manejo imprudente, pero no irá a prisión

La cantante enfrentó un proceso judicial en California tras ser acusada de conducir bajo la influencia del alcohol y drogas, luego de un incidente registrado en marzo en el condado de Ventura.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 4 de may, 2026
Comparta en:
Britney Spears se declaró culpable.jpg