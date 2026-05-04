Britney Spears se declaró culpable de manejo imprudente, pero no irá a prisión

Britney Spears se declaró culpable de manejo imprudente el 4 de mayo ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura, en California, en el cierre del proceso derivado de su arresto por conducir bajo la influencia del alcohol y drogas.

La Fiscalía había presentado formalmente el 30 de abril un cargo de delito menor relacionado con estos hechos, que se originaron el 4 de marzo tras un reporte recibido por una patrulla sobre un vehículo que circulaba a exceso de velocidad en la autopista 101 en dirección sur.



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La razón por la que Britney Spear no irá a prisión tras ser culpable

De acuerdo con el registro del despacho del 911, Spears fue vista conduciendo un BMW negro que se desplazaba de manera irregular entre carriles y a alta velocidad en el condado de Ventura. Tras la investigación, el caso avanzó hasta la audiencia en la que la cantante aceptó un acuerdo conocido como “wet reckless”, una figura legal utilizada en situaciones de conducción bajo influencia con niveles bajos de alcohol en sangre y sin que se hayan presentado accidentes o lesiones.

Britney Spears Pleads Guilty to DUI, Will Avoid Jail Time https://t.co/E5bRGbJSQ3 — Variety (@Variety) May 4, 2026

La artista, de 44 años, no asistió a la audiencia, ya que no estaba obligada a hacerlo. Su abogado aceptó el acuerdo en su nombre durante la presentación de cargos, lo que permitió resolver el proceso sin necesidad de ir a juicio. La declaración de culpabilidad fue registrada en esa instancia, según reportes de medios estadounidenses.





Como parte del acuerdo, Spears evitó la pena de prisión y quedó sujeta a 12 meses de libertad condicional. Entre las condiciones impuestas, se estableció que, si es detenida por un agente de tránsito, deberá someterse a pruebas para detectar la presencia de alcohol o drogas. Asimismo, su vehículo podrá ser inspeccionado en busca de estas sustancias y tendrá prohibido conducir bajo cualquier tipo de intoxicación.

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El acuerdo también incluyó la obligación de completar un programa de educación sobre el alcohol con una duración de tres meses, equivalente a 30 horas de formación. Además, deberá asumir el pago de multas y tasas correspondientes al proceso judicial.

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En el ámbito de salud, se fijaron medidas relacionadas con el seguimiento de su estado mental y el manejo de consumo de sustancias. Estas condiciones contemplaron dos visitas mensuales a un psiquiatra y una sesión semanal con un psicólogo durante el periodo establecido.

El caso quedó cerrado tras la aceptación del acuerdo, con lo que se dio por finalizado el proceso judicial iniciado a partir del incidente reportado en marzo.

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