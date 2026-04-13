Britney Spears vuelve a rehabilitación por recaída en drogas; esta vez, ella lo decidió

En la mañana del 13 de abril, un representante legal de Britney envió un correo a la Agencia Associated Press de la ciudad de Nueva York, en el cual decía que la estrella del pop tomó la decisión de ingresar al centro médico, según Univisión.

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La iniciativa de la cantante se dio un mes después de que el equipo policial de la carretera de California recibiera una llamada en la que reportaban la presencia de un automóvil BMW que estaba circulando en exceso de velocidad por la autopista 101 en Los Ángeles, según la California Highway Patrol.

Britney era la principal sospechosa y por eso mismo fue sometida a una alta cantidad de pruebas en las cuales estudiaban su estado de sobriedad; para sorpresa de ella fue arrestada por porte de drogas y por conducir bajo el efecto de estas. Sin embargo, su estancia en la cárcel fue corta, pues quedó en estado de libertad tan solo unas horas después.

Luego de su problema legal, el 23 de marzo, la fiscalía del distrito de Ventura programó la fecha del juicio de Britney para el 4 de mayo del 2026. Un abogado del estado comentó que todas las acciones de Britney son “completamente inexcusables”, y además dijo que este juicio será el primer paso de los cambios en la vida de Spears.



¿Por qué Britney Spears ya no canta?

La intérprete de canciones como ‘Baby One More Time' y ‘Toxic’ dejó a un lado su vida musical, pues ella misma ha dicho que en estos momentos tiene como prioridad su paz mental y su libertad. Después de finalizar su tutela en la que vivía bajo la custodia de su padre, en el 2021, ha dicho que se siente bendecida y tranquila escribiendo canciones para demás artistas

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“Durante 13 años pedí interpretar sobre el escenario nuevas canciones y hacer versiones actuales de las que ya tenía, pero cada vez que lo proponía recibía un ‘no’. Supongo que ahora habrá quien se pregunte porqué no lanzo ahora música nueva… aunque esto es solo un problema algo insustancial. La gente no tiene ni idea de lo que me han hecho personalmente, y después de todo lo que he pasado, le tengo miedo tanto a la gente como al negocio en sí”, dijo Britney en una publicación de su Instagram

En octubre del 2023, Spears publicó su primer libro ‘The Women In Me’ en el cual hace referencias y confiesa las dificiles situaciones que ha tenido en su vida, entre ellas está el tema de su aborto cuando era adolescente, las veces que la llevaron para internarla como paciente psiquiátrica.