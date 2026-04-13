Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Freddy Rincón
En Vivo 'A Otro Nivel'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación

Britney Spears vuelve a centro de rehabilitación por recaída en drogas

La cantante estadounidense Britney Spears toma la decisión de volver a un centro médico para hacer proceso de rehabilitación tras su problema de adicción

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Britney Spears vuelve a rehabilitación por recaída en drogas; esta vez, ella lo decidió

Tan solo un mes después de su arresto por manejar bajo el efecto de sustancias psicoactivas, la cantante vuelve a ser blanco de críticas por parte de sus fans.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de abr, 2026
Comparta en:
Britney Spears