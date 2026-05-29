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Qué dijeron James Rodríguez y Daniela Ospina por cumpleaños de Salomé, su hija

Detalles sobre lo que dijeron James Rodríguez y Daniela Ospina por cumpleaños de Salomé Rodríguez, su hija en común. Uno de sus hermanos le dio 'serenata'.

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Hija de James y Daniela Ospina tuvo ‘serenata’ de su hermano; jugador le dedicó mensaje

Salomé Rodríguez Ospina celebra sus 13 años este viernes 29 de mayo, y sus familiares no dejaron pasar la fecha desapercibida: le dedicaron amorosos mensajes de cumpleaños en sus redes sociales.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de may, 2026
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Hija de James y Daniela Ospina despertó con ‘serenata’ de su hermano; jugador dejó mensaje
Hija de James y Daniela Ospina despertó con ‘serenata’ de su hermano; jugador dejó mensaje
Foto: Instagram @daniela_ospina5 / @jamesrodriguez10