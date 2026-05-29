Hija de James y Daniela Ospina tuvo ‘serenata’ de su hermano; jugador le dedicó mensaje

Daniela Ospina, que en abril se volvió a casar con Gabriel Coronel, subió un video de su hijo, Lorenzo, cantándole el cumpleaños feliz a Salomé, y acompañó la publicación del siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños a la princesa de la casa. Te amamos locamente”.

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Posteriormente, la empresaria antioqueña recordó varios momentos especiales de la vida de su primogénita en un emotivo video y escribió:

“Cómo pasa el tiempo… 🥹✨Y sin pensarlo, hoy cumples 13. Todavía no entiendo en qué momento la bebé que cargaba en mis brazos con tanto amor y anhelo creció tanto. Verte crecer ha sido una de las cosas más felices de mi vida. Gracias por hacerme mamá y por mostrarme que serlo ha sido lo más bonito que me ha pasado. 🤍Eres, sin duda, uno de los mejores capítulos de mi historia… y espero que sigamos escribiéndola juntas, día a día, con muchísimo amor. 🎬✨Feliz cumpleaños, mi princesa hermosa. Te amo @salomerodriguezospi con todas las fuerzas de mi corazón🤍”.

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James Rodríguez también se pronunció y, en una historia de Instagram, publicó una foto de él y Salomé apagando una vela, cuando ella era más pequeña, y escribió: “Mi niña hoy cumple años. Te deseo lo mejor y que tus sueños se hagan realidad. Papá te ama mucho”.

Foto: Instagram @jamesrodriguez10

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Además, Salomé también recibió mensajes de sus abuelas, de su tía (la hermana de James), Juana Valentina, y de amigos de sus papás que la han visto crecer durante sus 13 años de vida.

¿Qué hace la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina?

Pese a que todavía es menor de edad, Salomé debutó como escritora, y ya presentó su primer manuscrito en la Feria del Libro de Bogotá de 2026. Además, la primogénita de la expareja juega voleibol (tal y como su mamá lo hacía a su edad) y es apasionada por el baile desde que era pequeña.