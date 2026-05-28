Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mi Pecado
Carlos Calero
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Banda de Yeison Jiménez se presentará en el Festival Popular al Parque en Bogotá - CaracolTV

Estos son los artistas que se presentarán el 6 y 7 de mayo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. No te pierdas del festival de música popular más esperado de todo el año.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

La Banda del Aventurero se presentará en el Festival Popular al Parque: cuándo es

Estos son los artistas que se presentarán el 6 y 7 de mayo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. No te pierdas del festival de música popular más esperado de todo el año.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de may, 2026
Comparta en:
La Banda del Aventurero se presentará en Festival Poplar al Parque 2026.
La Banda del Aventurero se presentará en Festival Poplar al Parque 2026.
Foto: GettyImages y Prensa Caracol Televisión.