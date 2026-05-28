La Banda del Aventurero se presentará en el Festival Popular al Parque: cuándo es

Bogotá se prepara para vivir dos días llenos de buena música en vivo en los que nadie parará de cantar. De la mano de Ideartes y La Kalle llega El Festival Popular al Parque un evento en el que se celebrará la música regional y la cultura en la ciudad y en el que los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar en vivo artistas de la talla de Los Tucanes de Tijuana, la institución definitiva del regional mexicano y los embajadores globales del sonido norteño y que han hecho historia al llevar el género a escenarios impensables como Coachella. Sus éxitos como el fenómeno mundial de 'La Chona' y el ritmo de 'El Tucanazo', hasta la profundidad de 'El Centenario' son algunos de los éxitos que los asistentes podrán disfrutar.

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A este gran evento también se suma La Banda del Aventurero, la agrupación que custodia el legado musical del eterno Yeison Jiménez. Nacidos originalmente para respaldar al artista en sus giras, este ensamble revolucionó la música popular colombiana al inyectarle la potencia de los metales al estilo de la banda sinaloense, convirtiéndose en el motor sonoro del espectáculo más grande del género.

Su catálogo en vivo está marcado por los himnos que construyeron junto a su líder, destacando éxitos masivos como 'El Aventurero' y 'Tenías razón'. Tras el trágico fallecimiento del cantante en enero de 2026, la banda ha asumido la enorme responsabilidad de mantener viva su memoria en los escenarios, defendiendo un sonido único que fusiona el despecho de cantina con la grandeza de una orquesta de viento.

Actualmente, la agrupación se encuentra en un momento histórico de transición y reestructuración, buscando una nueva voz principal que respete la esencia emocional que dejó su fundador, pero aportando una identidad propia. Son los herederos de una de las páginas más doradas de la música popular, decididos a demostrar que las trompetas y el sentimiento del 'Aventurero' no dejarán de sonar.





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A El Festival Popular al Parque también llegará Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey. Bajo el liderazgo de Edwin Luna, han logrado que el género suene fresco, joven y con una producción visual que compite con los mejores espectáculos internacionales.

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Por si fuera poco, el público también podrá disfrutar de Kristian Camilo, y éxitos como 'Borracha', 'Ahora' y 'No vale la pena'; también hará presencia Hernán Gómez, heredero de una dinastía fundamental en la música popular colombiana; Brayan Kamacho, una de las promesas más imponentes y con mayor proyección dentro de la nueva ola de la música popular colombiana; Daniel Merak con interpretaciones como 'Ajena' y 'Tú sin mí'; Luisito Muñoz, con 'Si Supieras', 'Ángel o Demonio' y 'Volviste tarde'; la reconocida cantante Marbelle, la 'Reina de la Tecnocarrilera'; Francy, 'La voz popular de América'; y Sebastián Ayala, cara joven y renovada de la música popular colombiana.