Muere actor de ‘Emily en Paris’ luego de batallar contra dura enfermedad

La serie ‘Emily en París’ se tiñó nuevamente de luto debido a la triste noticia, pues el artista francés Pierre Deny, uno de sus actores, falleció a los 69 años de edad por complicaciones de salud, hecho que se suma al de Diego Borella, que meses atrás había perdido la vida durante las grabaciones.

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El actor sufría un mal neurodegenerativo denominado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), contra el que debió batallar a medida que este avanzaba y lo seguía atacando.

La partida de Deny fue anunciada por sus propias hijas, que emitieron un comunicado de prensa para evitar especulaciones sobre la situación de su padre.

El hombre desarrollo gran parte de su carrera actoral en territorio ‘galo’, motivo por el que su aparición en la serie de Netflix hizo que fuera conocido más allá de las fronteras y que el ruido su partida haya retumbado en diferentes latitudes.





‘Emily en París’, protagonizada por la británica Lily Collins, no siempre tuvo a Deny en su elenco, ya que este solo apareció en la tercera y cuarta temporada, entregas en las que interpretaba el papel de Louis de Léon, padre de Nicholas de Léon.

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En consecuencia, compañeros de producción, artistas y demás integrantes del gremio de las tablas unieron sus voces con mensajes de condolencia para sus familiares, pues ya se había ganado un puesto en la recordación del público gracias a su desempeño.

¿De qué murió Pierre Deny, actor de ‘Emily en París’ ?

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Según reseña la Clínica Mayo, de Estados Unidos, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es un mal que afecta el sistema nervioso, las neuronas del cerebro y la médula espinal.

Se trata de una enfermedad degenerativa que condena quien la padece si se tiene en cuenta que todavía no hay una causa conocida que sirva para anticipar su aparición.

De hecho, se explica que el carácter hereditario de este mal es bajo y se aclara que es una condición de difícil tratamiento para quien la padece.

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