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¿De qué murió Pierre Deny, actor de ‘Emily en París’ ? Esta era su enfermedad - CaracolTV

Actor francés Pierre Deny, integrante dela serie 'Emily en París', murió a los 69 años de edad luego luchar contra una enfermedad degenerativa que lo venía afectando en el último tiempo.

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Muere actor de ‘Emily en Paris’ luego de batallar contra dura enfermedad

El artista falleció el pasado lunes 25 de mayo de 2026, pero la confirmación de su deceso se dio 2 días después, según informaron sus propios familiares.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 27 de may, 2026
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Muere Pierre Deny, actor de la serie 'Emily en París'.jpg
'Emily en París' vuelve a teñirse de luto.
Imagen: Serie Emily en París.