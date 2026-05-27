En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras hablar con Penélope, el detective va a la oficina de Fernando, le cuenta todo lo que logró averiguar de su esposa y le dice que María tiene un amante. Luis Fernando planea vengarse.
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El detective le dice a Luis Fernando que María le es infiel con un menor
Tras hablar con Penélope, el detective va a la oficina de Fernando, le cuenta todo lo que logró averiguar de su esposa y le dice que María tiene un amante. Luis Fernando planea vengarse.