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Números de Diomedes Díaz para jugar en su cumpleaños este 26 de mayo - CaracolTV

Diomedes Díaz cumpliría este 2026 69 años. Fanáticos han aprovechado las fechas importantes de 'El Cacique de la Junta' para jugar chances o loterías y apostar por su suerte.

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Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar este 26 de mayo, en su cumpleaños

El ídolo del vallenato cumpliría 69 años. Fanáticos han aprovechado las fechas importantes de 'El Cacique de la Junta' para jugar chances o loterías y apostar por su suerte.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de may, 2026
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Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar en su cumpleaños número 69.
Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar en su cumpleaños número 69.
Foto: Diomedes Díaz y GettyImages.