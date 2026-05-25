Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar este 26 de mayo, en su cumpleaños

El 26 de mayo de 1957 nació Diomedes Díaz, una de las figuras más reconocidas de la música vallenata en Colombia. A lo largo de su trayectoria artística, el cantante consolidó una carrera marcada por canciones como ‘Sin medir distancias’, ‘Tú eres la reina’, ‘La suerte está echada’ y ‘La falla fue tuya’, temas que continúan siendo escuchados por sus seguidores en diferentes regiones del país.

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Además de su legado musical, el artista dejó una amplia familia conformada por 21 hijos reconocidos. Entre ellos se encuentran intérpretes y figuras del vallenato como Rafael Santos, Elder Dayán y Martín Elías (QEPD), quienes continuaron vinculados a la música y al género que popularizó 'El Cacique de la Junta' durante varias décadas.

Con el paso de los años, los seguidores del cantante han convertido algunas fechas importantes de su vida en referencias para juegos de azar y loterías. Tanto la fecha de nacimiento como la fecha de fallecimiento suelen ser tomadas por admiradores del artista para escoger combinaciones numéricas en diferentes sorteos.

Cuando algunos de estos números resultan ganadores, varios fanáticos aseguran que se trata de “favores” que el cantante hace desde el más allá para ayudar a quienes siguen recordándolo.



Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar este 25 de mayo

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Entre las cifras más utilizadas por los seguidores de Diomedes Díaz aparece el 1108, número de la tumba donde reposan sus restos en el Cementerio Jardines de Ecce Homo.

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Asimismo, otra de las cifras frecuentes es 1957, correspondiente al año de nacimiento del cantante. También se utiliza el número 2657, que une el día de nacimiento con el año en que nació.

De igual manera, algunos seguidores juegan el 2622, cifra que relaciona el día de nacimiento y el día de su fallecimiento. A esta lista se suma el 1222, número que reúne el día y el mes de su muerte.

Con frecuencia, los admiradores también tienen en cuenta los años transcurridos desde su fallecimiento y el año en el que se conmemora cada aniversario. En este caso, algunos toman como referencia el 2026 para elegir nuevas combinaciones.

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Sin embargo, las loterías y números escogidos dependen de las preferencias de cada usuario, por lo que las elecciones suelen variar según las fechas o referencias personales relacionadas con el artista vallenato.