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Por qué Diomedes Díaz quedó sin dinero y cómo hizo su hijo Rafael Santos para reemplazarlo- CaracolTV

Diomedes Díaz no siempre estuvo bien económicamente, pese a su fama y recorrido, pues en un momento complicado de su vida y su carrera entró en quiebra económica y a su hijo, Rafael Santos, le tocó reemplazarlo para sacar a su familia adelante con sus primera canciones.

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Cuando Rafael Santos reemplazó a Diomedes Díaz y lo sacó de la quiebra; "no había un peso"

La carrera del ‘Cacique de La Junta’ no siempre fue llena de lujos, también tocó fondo en el momento que su familia más lo necesitaba, pero gracias a su hijo pudo salir adelante.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 25 de may, 2026
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