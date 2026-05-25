Cuando Rafael Santos reemplazó a Diomedes Díaz y lo sacó de la quiebra; "no había un peso"

Diomedes Díaz, que el 26 de mayo podría estar cumpliendo 69 años de edad, llegó a lo más alto de la fama y la popularidad gracias a sus composiciones e interpretaciones en el mundo del vallenato, siendo uno de los principales referentes en la historia de ese género.

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Sin embargo, la gloria también le dio la espalda si se tiene en cuenta que varios males le llegaron al mismo tiempo cuando su reconocimiento era máximo, pues debió ir a la cárcel por la muerte de Doris Adriana Niño y adicionalmente varios quebrantos de salud lo empezaron a atacar de manera simultánea.

Al artista le detectaron síndrome de Guillain-Barré, lo que limitó su movilidad y mal que le trajo otro tipo de complicaciones, por lo cual la economía de su familia empezó a afectarse.



En ese momento, la única tabla de salvación era el joven Rafael Santos Díaz, que estaba estudiando, pero que debió echarse al hombro la responsabilidad de sacar adelante a su papá, mamá y hermanos con un inicio de carrera musical apresurado y hasta prematuro, según él mismo lo manifestó en ‘Expediente Final’, programa de Caracol Televisión.

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Rafael Santos, el hijo de Diomedes Díaz que lo sacó de la quiebra

El joven contó en el espacio informativo que el ‘Cacique’ fue quien le dio la orden de reemplazarlo como jefe de hogar: “Él me dio el consejo y me dio la dirección para hacerlo. Me dijo: ‘Hágame el favor, deje estudiar, haga ese esfuerzo, y póngase a cantar, a trabajar. No tenemos un bendito peso’”.

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Y agregó que por fortuna arrancó con pie derecho, ya que las necesidades eran grandes: “Mi papá, tirado en una camilla, que era el que producía para la familia. Mi mamá, separada de mi padre. Mis hermanitos en el aire. Y Dios lo hizo todo perfecto, me puso a grabar con Sony, me pagaron muy bien, en dólares, y con eso fue que cubrimos los gastos de la clínica de mi papá, y las necesidades de mi mamá y mis hermanos”.

Al respecto, Luis Ángel Díaz, hermano de Rafael Santos, añadió que el propio Diomedes trazó la ruta del éxito para su hijo: “Mi papá le ayudó a grabar el CD, lo puso en una escuela de canto en Bogotá. Gracias a Dios, Santos grabó y se encargaba de las matrículas, de las pensiones, de los mercados, de la ropa de todos, fue nuestro segundo padre y eso se lo agradecemos nosotros a él”.

Rafael Santos se lanzó con el tema ‘El turpial’, canción compuesta por Diomedes Díaz, en un álbum llamado ´Para la historia’, con el cual la familia del ‘Cacique’ salió a flote nuevamente.

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