Andrea Rubio, ganadora de La Agencia, regresó a vivir a Venezuela: esto ha pasado en su vida - CaracolTV
La modelo Andrea Rubio, ganadora del reality de Caracol Televisión y Miss International 2023, cuenta en ‘La Red’ que se fue a vivir de nuevo a Venezuela. Asimismo, habla de cómo ve el país tras la captura de Nicolás Maduro.
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Andrea Rubio, ganadora de La Agencia, regresó a vivir a Venezuela: esto ha pasado en su vida
La modelo Andrea Rubio, ganadora del reality de Caracol Televisión y Miss International 2023, cuenta en ‘La Red’ que se fue a vivir de nuevo a Venezuela. Asimismo, habla de cómo ve el país tras la captura de Nicolás Maduro.