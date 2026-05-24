Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Expediente Final
Rafael Santos
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Andrea Rubio, ganadora de La Agencia, regresó a vivir a Venezuela: esto ha pasado en su vida - CaracolTV

La modelo Andrea Rubio, ganadora del reality de Caracol Televisión y Miss International 2023, cuenta en ‘La Red’ que se fue a vivir de nuevo a Venezuela. Asimismo, habla de cómo ve el país tras la captura de Nicolás Maduro.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Andrea Rubio, ganadora de La Agencia, regresó a vivir a Venezuela: esto ha pasado en su vida

La modelo Andrea Rubio, ganadora del reality de Caracol Televisión y Miss International 2023, cuenta en ‘La Red’ que se fue a vivir de nuevo a Venezuela. Asimismo, habla de cómo ve el país tras la captura de Nicolás Maduro.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de may, 2026
Comparta en:
Thumbnail