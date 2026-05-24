Andrea Rubio, ganadora de La Agencia, regresó a vivir a Venezuela: esto ha pasado en su vida - CaracolTV La modelo Andrea Rubio, ganadora del reality de Caracol Televisión y Miss International 2023, cuenta en ‘La Red’ que se fue a vivir de nuevo a Venezuela. Asimismo, habla de cómo ve el país tras la captura de Nicolás Maduro.