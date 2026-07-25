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Yeison Jiménez: revelan emotivo mural en su honor en Corabastos, Bogotá

Artistas y colegas como Jhonny Rivera y Francy se reunieron en Corabastos, Bogotá, para develar un mural en homenaje a Yeison Jiménez y a su primer trabajo.

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Yeison Jiménez recibió homenaje con mural en Corabastos: así luce la obra en su honor

En la central de abastecimiento más grande del país se presentó un gran mural en homenaje al artista por la labor que realizó en este lugar antes de alcanzar la fama en la música popular.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Qué reconocimiento recibió la familia de Yeison Jiménez en final del fútbol colombiano.
Yeison Jiménez.
Foto: Instagram @yeison_jimenez