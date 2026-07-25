Yeison Jiménez recibió homenaje con mural en Corabastos: así luce la obra en su honor

El pasado 10 de enero se apagó la voz de Yeison Jiménez a sus 34 años en un accidente en avioneta, un hecho que conmocionó al país y a los seguidores del género regional y popular. Desde entonces, han sido múltiples los gestos y homenajes realizados para rendirle tributo y mantener vivo su legado.

Mira también: Salen a la luz fotos inéditas de Yeison Jiménez antes de ser famoso: así lucía con brackets



Mural de Yeison Jiménez en Corabastos

El 24 de julio, en horas de la mañana, se vivió un momento muy emotivo en la Plaza de Corabastos, en Bogotá. Este lugar tiene un significado especial, pues allí el cantante oriundo de Manzanares (Caldas) tuvo su primer trabajo al llegar a la capital colombiana. Durante el evento se reveló una gran obra en su honor, en la que se le ve sosteniendo un micrófono con una mano y, sobre sus hombros, un canasto cargado de aguacates.

Al evento asistieron varios colegas e intérpretes de la música popular para acompañar el destape de la obra y aplaudir el trabajo de los artistas plásticos:

"Celebramos algo maravilloso en el lugar donde nació todo, porque dejó una huella en muchos corazones. También se honra al trabajador de a pie que recorrió las calles vendiendo aguacates con esas canciones en su cabeza", expresó Jhonny Rivera durante la jornada.Por su parte, la cantante Francy destacó el realismo del mural de Miguel Klos e invitó a todos los seguidores del intérprete a visitarlo en la plaza mayorista.



Publicidad

Viuda de Yeison Jiménez rompió en llanto al presentar proyecto

El pasado 23 de julio fue estrenada 'Mala de profesión', la primera canción que se publica oficialmente de Yeison Jiménez tras su fallecimiento, ocurrido el 10 de enero en un accidente de avioneta. El lanzamiento hace parte de un ambicioso proyecto musical que el cantante dejó listo y que, paulatinamente, irá saliendo a la luz para sus fanáticos.

Publicidad

Con motivo del estreno, su esposa, Sonia Restrepo, participó en un evento oficial donde habló sobre el profundo significado de este lanzamiento y el duro proceso que ha afrontado tras la partida del artista. Durante su intervención no pudo contener las lágrimas al recordar su historia juntos y explicar el valor sentimental de presentar estas canciones al público.

Mira también: Hermana de Yeison Jiménez celebró su primer cumpleaños sin 'El Aventurero': FOTOS

"Créanme, muchachos, que para mí no es fácil estar acá. Se me remueven muchas fibras; pensé que no iba a llorar porque lloré todo el día y me dije 'ya no voy a llorar más'. Esto es un homenaje para mi esposo en el cielo", manifestó entre lágrimas.