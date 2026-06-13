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Yeison Jiménez: aparecen fotos inéditas de sus inicios antes de la fama

Al cumplirse cinco meses de la muerte del cantante de música popular junto a varios integrantes de su equipo de trabajo, uno de sus colegas compartió fotografías inéditas que recuerdan sus inicios en la música.

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Salen a la luz fotos inéditas de Yeison Jiménez antes de ser famoso: así lucía con brackets

Al cumplirse cinco meses de la muerte del cantante de música popular junto a varios integrantes de su equipo de trabajo, uno de sus colegas compartió fotografías inéditas que recuerdan sus inicios en la música.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Propiedad que era de Yeison Jiménez está a la venta tras meses de su muerte.
Salen a la luz fotos inéditas de Yeison Jiménez antes de ser famoso.
Foto: Instagram @yeison_jimenez