Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Laura Tobón, embarazada
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Familia de Yeison Jiménez recibieron reconocimiento en la Liga BetPlay - CaracolTV

A la final de la Liga Betplay asistieron Sonia Restrepo, Lina Jiménez y Camila Jiménez. Antes del partido Nacional VS. Junior, La Banda del Aventurero se presentó y las tres recibieron homenaje.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Familia de Yeison Jiménez recibió homenaje del equipo colombiano del que él era hincha

A la final de la Liga Betplay asistieron Sonia Restrepo, Lina Jiménez y Camila Jiménez, quienes se mostraron agradecidas con el gesto que tuvo el equipo del fútbol y la organización.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de jun, 2026
Comparta en:
Qué reconocimiento recibió la familia de Yeison Jiménez en final del fútbol colombiano.
Qué reconocimiento recibió la familia de Yeison Jiménez en final del fútbol colombiano.
Foto: Instagram @yeison_jimenez