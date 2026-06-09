Familia de Yeison Jiménez recibió homenaje del equipo colombiano del que él era hincha

Este 10 de junio se cumplen cinco meses desde la muerte del cantante manzanareño, quien falleció en un accidente de avioneta en Boyacá junto a su equipo de trabajo. Desde su deceso, sus fanáticos han permanecido atentos a su familia, que ha dado novedades sobre el proyecto musical y también acerca de cómo atraviesa el duelo.

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Lo cierto es que el equipo de trabajo del intérprete de 'Hasta la madre' se encuentra en la búsqueda de la voz principal de La Banda del Aventurero. Mientras tanto, la agrupación se ha venido presentando en eventos como el Festival Popular al Parque y el show previo a la final de la Liga BetPlay, donde interpretaron los más grandes éxitos del artista.

Familia de Yeison Jiménez recibió homenaje en la final de la Liga BetPlay

Al evento asistieron Lina Jiménez, hermana del cantante; junto a Sonia Restrepo, la viuda; y Camila Jiménez, la hija mayor del artista. Durante la actividad, también estuvieron presentes el presidente de la Dimayor y algunos delegados del Atlético Nacional, quienes se encargaron de entregar la camiseta con el número 26 y el nombre del difunto cantante,



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Las tres invitadas agradecieron el noble gesto, vistieron de verde y disfrutaron del espectáculo previo al partido del equipo de Jiménez que se disputaría contra el Junior de Barranquilla.

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Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues les llovieron elogios: "Merecido, Yeison🪽🇨🇴💔💔💔😭🤍🙏🏼🕯️🕊️🪽🕊️🪽🎤", "👏Lástima que no se pudo la estrella", "Por siempre eres el mejor 🙏🏼💜", "Hermoso y merecido, todo lo bueno lo bonito para YJ❤️", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Internet.

Es necesario mencionar que este no ha sido el único homenaje o reconocimiento que se les ha hecho al intérprete de música popular. Recientemente el Concejo de Bogotá se reunió para hacerle un homenaje al artista e invitó a Lina Jiménez a ser la representante de la familia en la jornada.

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Caracoltv.com habló con ella y obtuvo declaraciones en donde se refirió acerca de cómo han enfrentado sus seres queridos la pérdida: "Muchísimas gracias a las personas que aun siguen apoyando a mi hermano, a su Banda el Aventurero, vamos para adelante que lo estamos haciendo con mucho amor y lo estamos haciendo porque sabemos el esfuerzo que mi hermano hizo para llevar la música popular a lo más alto", mencionó.