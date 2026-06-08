Yeison Jiménez será homenajeado con un festival en Paipa, el lugar donde murió

Ya han pasado cerca de seis meses desde la muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más importantes de la música popular en Colombia. Su fallecimiento conmocionó al país debido a las circunstancias en las que ocurrió y a las múltiples ocasiones en las que el cantante habló sobre la muerte e incluso relató sueños premonitorios.

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Cuándo será el homenaje a Yeison Jiménez en Paipa

La Alcaldía de Paipa anunció que el cantante será homenajeado durante el 'Festival del Lago, Paipa canta con el corazón' un evento que se realizará los próximos 13 y 14 de junio en el Lago Sochagota, escenario cercano al lugar donde ocurrió el accidente aéreo que acabó con su vida.

💦 El Festival del Lago 2026 llega con una agenda llena de música, deporte, cultura y tradición para disfrutar en familia y celebrar lo mejor de Paipa. pic.twitter.com/oFiD11IkzR — Alcaldía de Paipa (@AlcaldiaDePaipa) June 6, 2026

La programación incluye actividades deportivas y recreativas abiertas al público, como jornadas de yoga, running, patinaje y caminatas, además de diferentes eventos culturales.





El momento más emotivo del homenaje está programado para el domingo 14 de junio. A las 12:00 del mediodía se celebrará una misa campal en la plazoleta de eventos del Lago Sochagota, acompañada por coros locales y la Banda Sinfónica de la Escuela de Música de Paipa.

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Otro de los actos más significativos será la presentación de una escultura en honor a Yeison Jiménez, elaborada por el maestro Omar Santa María. La obra quedará instalada de manera permanente en el Lago Sochagota como homenaje a la memoria del artista. Además, su familia recibirá una pieza conmemorativa durante la jornada.

La programación también contempla un concierto del cantante Ciro Quiñones y la presentación de la Banda del Aventurero, agrupación que acompañó durante años la carrera de Yeison Jiménez y que actualmente adelanta un reality para encontrar a su nuevo vocalista.

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Cómo murió Yeison Jiménez

La voz de éxitos como 'Aventurero' y 'Vete se apagó el pasado 10 de enero, cuando la aeronave en la que viajaba se precipitó a tierra poco después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, en inmediaciones de Paipa (Boyacá).

El vuelo tenía como destino Marinilla, Antioquia. En el accidente también fallecieron cinco integrantes de su equipo de trabajo.

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Según los reportes de la Aeronáutica Civil, la aeronave presentó dificultades para alcanzar la altitud necesaria tras el despegue, situación que terminó desencadenando el siniestro. Las causas exactas del accidente continúan siendo materia de investigación.