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Cuándo será el festival en homenaje a Yeison Jiménez en Paipa, municipio donde murió

El cantante de música popular falleció a los 34 años el 10 de enero junto a cinco personas más. Ahora, la Alcaldía de Paipa prepara un homenaje para recordar su legado en el mismo municipio donde ocurrió la tragedia.

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Yeison Jiménez será homenajeado con un festival en Paipa, el lugar donde murió

El cantante de música popular falleció a los 34 años el 10 de enero junto a cinco personas más. Ahora, la Alcaldía de Paipa prepara un homenaje para recordar su legado en el mismo municipio donde ocurrió la tragedia.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Yeison Jiménez será homenajeado en Paipa, donde ocurrió accidente en avioneta.
Yeison Jiménez será homenajeado en Paipa, donde ocurrió accidente en avioneta.
Foto: instagram @yeisonjimenez