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Nació la hija de Silvy Araújo y Felipe Pino: fotos de la bebé - CaracolTV

Silvy Araújo no solo mostró en redes cómo avanzaba su embarazo, sino también cómo cuidaba su cuerpo mientras llegaba la nueva integrante de su hogar.

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Nació bebé de Silvy Araújo y su esposo Felipe Pino: revelaron el nombre y primeras fotos de la niña

La creadora de contenido digital no solo mostró en redes cómo avanzaba su embarazo, sino también cómo cuidaba su cuerpo mientras llegaba la nueva integrante de su hogar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Nació la bebé de la creadora de contenido digital Silvy Araújo.
Nació la bebé de la creadora de contenido digital Silvy Araújo.
Foto: Instagram @silvyaraujo