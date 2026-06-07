Nació bebé de Silvy Araújo y su esposo Felipe Pino: revelaron el nombre y primeras fotos de la niña

Este sábado 7 de junio de 2026, la influenciadora compartió con sus seguidores la feliz noticia del nacimiento de su hija. Además de publicar varias fotografías de la pequeña en sus brazos y junto a su esposo, Felipe Pino, también reveló el nombre que eligieron para la bebé.

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¿Cómo se llama la hija de Silvy Araujo?

En su publicación, compartida ante sus tres millones de seguidores, la cartagenera escribió: “Bienvenida Olivia Hernández Araújo 🩷🙏🏼🥹. Junio 5, 2026”, confirmando así que la niña nació el pasado viernes 5 de junio, lo que explicaría su ausencia reciente en las historias de Instagram.

De esta manera, la creadora de contenido también confirmó que la nueva integrante de la familia llevará por nombre Olivia.



La primera imagen del carrusel, en blanco y negro, muestra a Silvy cargando a la recién nacida mientras sonríe y recibe un tierno beso en la frente por parte de su esposo. En otras fotografías se observa el gran ramo de rosas rosadas que Felipe le llevó al hospital, así como varios primeros planos de las manos de la bebé y algunos detalles de las prendas en tonos rosados, morados y azules que ha usado en sus primeras horas de vida.

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En cuestión de minutos, la publicación con la que Silvy Araújo y Felipe Pino anunciaron el nacimiento de su hija se llenó de miles de ‘me gusta’ y mensajes de felicitación de seguidores, amigos y varias figuras del entretenimiento colombiano.

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Entre las reacciones más destacadas estuvo la de Luisa Fernanda W, quien escribió: “¡Qué es esto tan hermoso! Bendiciones infinitas mi Silvy, felicitaciones”.

También se sumaron mensajes de cariño de personalidades como Carolina Cruz, Ryan Castro, Mariana Gómez y Mariana Pajón, además de cientos de seguidores que dejaron comentarios como: “¡Felicidades, bienvenida Olivia!”, “A disfrutar la mejor etapa de la vida” y “Dios la bendiga infinitamente”.

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Cómo fue baby shower de la hija de Silvy Araújo

Semanas antes del nacimiento de su hija, Silvy Araújo celebró un emotivo baby shower junto a familiares y amigos. La decoración estuvo inspirada en tonos rosados, flores y osos de peluche. “Me sentí rodeada de tanto amor, para mí y para mi chiqui”, expresó la influenciadora al compartir imágenes de la celebración en sus redes sociales.