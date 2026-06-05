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Cuánto duró el parto de Sara Corrales, actriz que hizo de Jessica en 'Vecinos'- CaracolTV

La actriz paisa Sara Corrales participó en un dinámica de 'Preguntas y Respuestas' en su cuenta de Instagram y contó cómo ha cambiado su vida desde el nacimiento de su hija Mila.

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Sara Corrales contó cuántas horas duró su parto y mostró el cuarto de Mila

La actriz paisa participó en un dinámica de 'Preguntas y Respuestas' en su cuenta de Instagram y contó cómo ha cambiado su vida desde el nacimiento de su hija Mila.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Sara Corrales se sinceró sobre el parto de Mila.
Sara Corrales se sinceró sobre el parto de Mila.
Foto: Instagram @saracorrales