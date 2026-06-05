Sara Corrales contó cuántas horas duró su parto y mostró el cuarto de Mila

Sara Corrales reapareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram tras dos semanas de haber dado a luz a Mila, su primogénita, para contarles a sus seguidores cómo ha experimentado los primeros días de la maternidad. La actriz paisa se sinceró sobre el parto, revelando de esta forma cómo fue su preparación para recibir a la nueva integrante de su hogar.

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Cuánto duró el parto de Sara Corrales

Corrales admitió que llegó a la clínica, la cual le queda a aproximadamente una hora de distancia de su casa, a las 4:00 p.m.

El doctor, al ver que estaba en dos centímetros de dilatación, le propuso quedarse para que pudieran controlarla en las siguientes horas.

"Para las 7:00 p. m. ya empezaron las contracciones rudas y desde las 7:00 p. m. hasta las 12:17 a. m. en que nació Mila esa vaina no me soltó y tenía una y dos contracciones por minuto", explicó.





La actriz también aseguró que rechazó la epidural; por lo que experimentó en su totalidad el dolor del parto; no obstante, también aclaró que durante meses se estuvo preparando para evitar que este momento fuera traumático, por lo que asistió a cursos para tranquilizarse al momento de pujar y darle la bienvenida a su hija.

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Respecto a sus primero días como madre, admitió que ha tratado de ser paciente con el tema de la lactancia debido a que no ha producido suficiente leche y respondió a las preguntas de sus seguidores en donde se referían a su estado físico luego de dar a luz.

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"He hecho ejercicio de manera constante desde niña (pesas desde los 13 años). Me mantuve activa durante todo el embarazo. Cuido mi alimentación todos los días. Priorizo la proteína en mis comidas. Me mantengo bien hidratada", fueron algunas de las recomendaciones que dio sobre su estado.

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Así lucirá la habitación de Mila, hija de Sara Corrales. Foto: Instagram @saracorrales

Asimismo, recordó que el proceso de cada mujer es diferente; por lo que pidió no compararse. Finalmente, se animó a mostrar la habitación que la pequeña Mila ocupará, asegurando que está emocionada de que muy pronto se mudarán a la casa que está en remodelación y que convertirán poco a poco en su propio hogar.