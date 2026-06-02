Sara Corrales sorprendió con su "cuerpazo" tras 15 días posparto: elogios para la actriz

Desde que anunció su embarazo, poco después de contraer matrimonio con Damián Pasquini, Sara Corrales se ha encargado de compartir con sus seguidores todos los detalles relacionados a la llegada de Mila, la remodelación de su nueva casa y cómo va su empresa de ropa deportiva.

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Recientemente, la paisa sorprendió a sus más de tres millones de seguidores en Instagram al aparecer en redes sociales para promocionar su marca Alma by Sara Corrales, posando frente a la cámara.

Aunque el atuendo llamó la atención, lo que en realidad dio de qué hablar fue su figura, pues dejó ver cómo se encuentra su silueta dos semanas después del parto.

Según explicó, no se ha fajado, no ha entrenado después de dar a luz y tampoco ha realizado dietas milagrosas. Además, añadió que los resultados se deben a que se mantuvo muy activa durante el embarazo, estilo de vida que ha adoptado desde hace años y que hacen parte de su rutina diaria.





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"Hoy no celebro cómo me veo. Celebro todo lo que mi cuerpo hizo para traer a mi hija al mundo. 🤍

Y también quiero recordarte algo: cada mujer, cada embarazo y cada posparto son diferentes. No te compares. Tu cuerpo merece gratitud, paciencia y amor, exactamente donde está hoy", escribió.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues la felicitaron por su disciplina y por mostrar los beneficios del ejercicio: "Sarita no quería que viéramos la licra, quería que viéramos lo regia que está a solo 15 días🔥", "¿En dónde estuvo esa bebé ahí adentro? Dios, qué hermosa estás", "Parece que yo parí a Mila. 😢 Estás espectacular, Sara❤️❤️❤️❤️😍", "Parece que nunca dio a luz. Maravillosa", son algunos de los mensajes que se destacan.

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Corrales también se ha pronunciado en redes sociales sobre la coincidencia de que su personaje en 'Vecinos' dio a luz a la hija de Rodolfo casi que al mismo tiempo que ella. Esto ha generado todo tipo de reacciones entre sus fans, que recuerdan con cariño el trabajo que realizó en 2008 junto a actores de la talla de Robinson Díaz, Flora Martínez, Adriana Campos, Fernando Solórzano, entre otras figuras del entretenimiento nacional.

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