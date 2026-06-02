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Sara Corrales, actriz de 'Vecinos', mostró su cuerpo 15 días después de tener a Mila - CaracolTV

El 17 de mayo, la intérprete de Jessica en 'Vecinos', Sara Corrales, confirmó el nacimiento de su hija Mila, fruto de su relación con Damián Pasquini. Así quedó su cuerpo tras el parto.

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Sara Corrales sorprendió con su "cuerpazo" tras 15 días posparto: elogios para la actriz

El 17 de mayo, la intérprete de Jessica en 'Vecinos' confirmó el nacimiento de su hija Mila, fruto de su relación con Damián Pasquini. Así va ha transcurrido su posparto.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Sara Corrales mostró su cuerpo 15 días después de dar a luz a Mila.
Sara Corrales mostró su cuerpo 15 días después de dar a luz a Mila.
Foto: Instagram @saracorrales