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Qué le pasó a María Angélica Mallarino, actriz: dan nuevo parte sobre su salud

Detalles de qué le pasó a la actriz María Angélica Mallarino y cómo sigue de salud, luego de que su esposo y allegados a ella pidieran ayuda económica para su tratamiento.

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Dan nuevo parte de salud de María Angélica Mallarino y dicen cuánto han recaudado

Casi un mes después de que Guillermo García, esposo de la actriz, hablara en La Red sobre el tratamiento que necesita la artista, se comunicó con los presentadores para dar actualizaciones.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Dan nuevo parte sobre salud de María Angélica Mallarino
Dan nuevo parte sobre salud de María Angélica Mallarino
Fotos: Instagram @mallarinomaria