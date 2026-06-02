Dan nuevo parte de salud de María Angélica Mallarino y dicen cuánto han recaudado

García contó en una entrevista pasada que la hermana de Víctor y Helena Mallarino tuvo una fuerte ansiedad que requirió tratamiento psiquiátrico; este le trajo efectos secundarios y empezó a perder la memoria.

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Los profesionales hicieron los ajustes necesarios y María Ángelica comenzó a recuperar la memoria parcialmente; no obstante, la actriz necesita continuar con el tratamiento y, por lo mismo, su marido y otros allegados hicieron una vaca para recolectar 60 millones de pesos, contaron los presentadores.

La solicitud fue escuchada por varios ciudadanos que quisieron apoyar a la actriz y, aunque no han completado la meta, han podido conseguir un buen dinero para costear el tratamiento, contaron en el programa de Caracol.

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¿Cómo está María Ángelica Mallarino y cuánto han recolectado?

Durante la emisión de ‘La Red’ del 30 de mayo, Carlos Vargas contó que Guillermo García se comunicó con el programa para contar que la actriz “ha mostrado una evolución positiva” al tratamiento, y, hasta esa fecha, han recaudado 14 millones de pesos.

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¿Quién es María Angélica Mallarino?

Por décadas, María Angélica Mallarino fue una de las figuras más reconocidas del teatro y la televisión colombiana. Integrante de una familia fundamental para las artes escénicas del país, participó en exitosas producciones como 'Escobar, el patrón del mal', y dedicó buena parte de su vida a la formación artística de niños y jóvenes a través del teatro musical.

Más allá de sus papeles en televisión, quienes han trabajado con ella destacan su aporte a la educación artística. Durante años dirigió talleres y proyectos escénicos para nuevas generaciones de actores y cantantes, una labor que muchos consideran uno de sus legados más importantes. Precisamente fueron varios de esos exalumnos quienes promovieron la iniciativa de apoyo que hoy busca acompañarla en este difícil momento.

