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Miryan, del 'Desafío', mostró el anillo de compromiso que Zambrano le dio - CaracolTV

Miryan apareció en redes pocos días después de dar a conocer que se casará con Zambrano, ganador del 'Desafío del Siglo XXI', y mostró que se encuentra más enamorada que nunca.

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Miryan, del 'Desafío', presumió el anillo de compromiso que Zambrano le dio

La Súper Humana apareció en redes pocos días después de dar a conocer que se casará con el campeón de reality y mostró que se encuentra más enamorada que nunca.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Miryan, del 'Desafío', mostró el anillo de compromiso que le dio Zambrano.
Miryan, del 'Desafío', mostró el anillo de compromiso que le dio Zambrano.
Foto: Caracol Televisión.