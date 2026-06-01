Miryan, del 'Desafío', presumió el anillo de compromiso que Zambrano le dio

El pasado 29 de mayo, el campeón del reality de los colombianos emocionó a sus seguidores al dar a conocer que se casará con la competidora de OCR que conoció en La Ciudad de las Cajas y con la que trabajó en equipo en la etapa final de la exitosa producción de Caracol Televisión.

Mira también: Exparticipante del Desafío 2017 tocó fondo tras probar sustancias, divorciarse y dejar el deporte



El hecho tuvo lugar justo en el cumpleaños de la Súper Humana, pues él aprovechó que le estaba cantando para proponerle pasar el resto de la vida juntos, noticia que fue recibida con emoción por los fanáticos del programa.

Miryan, del 'Desafío', presumió anillo de compromiso que le dio Zambrano

Después de celebrar junto a algunos de sus amigos y familiares la noticia, la deportista apareció en su cuenta de Instagram, donde recoge más de 150 mil seguidores para mostrar no solo lo enamorada que se encuentra, sino también cómo ha recibido ella y su círculo la noticia de su boda.

Publicidad

"Amo el amor", escribió junto a una galería de fotos donde presumió el anillo de compromiso, una sortija que rápidamente llamó la atención de los fanáticos debido a la piedra que llevaba.

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar: "Jamás de los nunca imaginé este par juntos y vea 👏😍", "La pareja del momento, ❤️ que viva el amor a todo color🔥", "Que Dios los bendiga enormemente, que viva el amor el amor bonito 😍😍😍", "Que te respete y te ame mucho 🙏🏼💖", "El amor llega y se queda, transforma y acaricia dulcemente todos los sentidos ❤️❤️❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

Publicidad

Mira también: Leo, del Desafío, reaccionó con honestidad al anuncio del compromiso de Zambrano y Miryan

Es necesario mencionar que la deportista fue noticia hace poco debido a que concedió una entrevista para el programa de entretenimiento 'La Red', donde confesó que decidió gastarse parte del dinero que obtuvo en el programa para hacerse algunos retoques en el cuerpo.

Según confesó, con una misma anestesia se hizo tres cirugías estéticas: mamoplastia de aumento, lipoescultra y transferencia a glúteos, obteniendo de esta forma una figura natural que conservará su estructura orgánica una vez ella reanude su rutina diaria y empiece a realizar actividad física, pues ahora mismo se encuentra en un descanso.

Mira también: Zambrano, campeón del 'Desafío', le propuso matrimonio a Miryan, su dupla

