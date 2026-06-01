Dónde ver el partido de Colombia VS. Costa Rica este 1 de junio fácil y gratis

Todo está listo para el partido de despedida de la Selección Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde fanáticos podrán desearle suerte a 'La Tricolor' en la Copa del Mundo 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

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En esta oportunidad, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Costa Rica en un evento amistoso; por lo que los hinchas están a la espera de conocer el resultado y también la preparación de ambos grupos para la contienda.

En dónde ver el partido Colombia VS. Costa Rica este lunes 1 de junio

Las personas que quieran disfrutar del contenido de manera gratuita pueden conectarse a través de la señal en vivo de Caracol Televisión en su canal de YouTube. Allí se podrán ver las jugadas de los deportistas, los comentarios de los expertos y las reacciones de los fanáticos en tiempo real.



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La transmisión se realizará a partir de las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., cuando se dará continuidad con el resto de la programación correspondiente a este espacio digital.

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Asimismo, los interesados en ver el contenido en otra plataforma y desde cualquier dispositivo móvil, pueden ingresar a la señal en vivo de Caracol Televisión/ Gol Caracol haciendo clic aquí.

Por otro lado, en televisión se podrá apreciar el espectáculo de Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín Vargas y Simón Vargas, los integrantes de Morat que se encargarán de subir la energía minutos antes del evento.

Según dieron a conocer, cantarán hacia las 4:45 p. m. y harán emocionar al público con la fiebre mundialista.

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¿Qué programas dan hoy 1 de mayo en Caracol Televisión?

En esta oportunidad no se emitirán las producciones de la tarde (las novelas turcas 'Tormenta de Pasiones', 'Efé' y 'El Juego de mi destino'). La programación de la noche tendrá ligeros cambios debido a la transmisión del partido y también al cubrimiento de Noticias Caracol; por lo que 'A Otro Nivel' (programa presentado por Cristina Hurtado y que cuenta con la participación de Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander) y 'Vecinos' tendrán algunos ajustes. Conócelos haciendo clic a continuación.

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