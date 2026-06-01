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Dónde ver el partido de despedida de Colombia VS. Costa Rica en El Campín - CaracolTV

Caracol Televisión transmitirá el partido de la Selección Colombia y la Selección de Costa Rica en El Campín de Bogtoá este 1 de junio a través de la señal en vivo de YouTube.

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Dónde ver el partido de Colombia VS. Costa Rica este 1 de junio fácil y gratis

Caracol Televisión anunció que realizará la transmisión del evento de despedida en Bogotá de 'La Tricolor', que emprenderá su viaje para el Mundial de la FIFA 2026.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Colombia VS. Costa Rica este 1 de junio.
Dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Colombia VS. Costa Rica este 1 de junio.
Foto: GettyImages.