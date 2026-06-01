En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Luis Fernando vuelve a casa después de encontrar a su esposa en el apartamento de su “enamorado”. María está decidida a contarle a Fernando la verdad, pero él no la escucha y la amenaza.
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María quiere hablar con su esposo, pero él no y la trata de infiel
Luis Fernando vuelve a casa después de encontrar a su esposa en el apartamento de su “enamorado”. María está decidida a contarle a Fernando la verdad, pero él no la escucha y la amenaza.