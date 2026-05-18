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¿Quién es la actriz que hace de Bahar en 'Tormenta de Pasiones'?

Detalles de la actriz que hace de Bahar en 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión. Y la historia de amor de su personaje.

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Ella es la actriz que es Bahar y tiene conmovedora historia en 'Tormenta de Pasiones'

A pesar de llegar a la vida de la familia Akarsu como profesora de Zehra y niñera de Deniss,la mujer se ganará el amor y el respeto de todos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de may, 2026
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