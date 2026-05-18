Ella es la actriz que es Bahar y tiene conmovedora historia en 'Tormenta de Pasiones'

El pasado 4 de agosto se estrenó en la señal de Caracol Televisión la producción ‘Tormenta de Pasiones’. Una historia llena de amor, dramas, decisiones difíciles e historias personales, pues está basada en hechos y sucesos reales que el escritor tomó del contexto sociopolítico de Turquía.

Mine Tugay, quien interpreta a Bahar en 'Tormenta de Pasiones', nació en Konya, Turquía el 28 de julio de 1978, es decir, tiene 47 años. La mujer estudió actuación en la Universidad de Estambul e inició su carrera como actriz en 1997. Además, realizó una maestría en Actuación Avanzada en la Universidad de Bahçeşehir. Debido a su excelente trayectoria, fue nominada en los Premios de Teatro Afife Jale en la categoría de mejor actriz.

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Quién es Bahar en ‘Tormenta de Pasiones'

La mujer tiene el primer acercamiento con la familia Akarsu cuando es profesora de la única hija de Derrín. Bahar llega Estambul con la intención de encontrar un nuevo trabajo que realmente la apasione, es por eso que decide enseñar ballet a las niñas del vecindario, en medio de eso, Zehra toma clases con ella. Desde ese entonces, comienza la relación con los Akarsu.

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Sin embargo, su vida comienza a tornarse difícil, pues descubre que el que era su pareja, tiene a alguien más y ella decide separarse de él, pero el hombre, no muy contento con eso, no la deja en paz, la sigue a los lugares que ella frecuenta y esto la obliga a tomar medidas extremas; irse a las afueras de la ciudad y comenzar una vida alejada de todos.

Su nuevo trabajo, ser niñera de Deniss, la hija de la fallecida Aylin y Soner, le trae cambios exagerados en su vida, pues se convierte en la mano derecha del hombre y mejor amiga de la menor. A pesar de que esto para ella es irrelevante, con el paso de los días comienza a existir química entre Soner y ella; aunque el hombre está un poco reacio con las relaciones,(por el luto de su esposa), decide abrir su corazón a la nueva oportunidad de amar y ser feliz.

