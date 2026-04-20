Cómo muere Aylín en ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca de Caracol; triste escena

Y es que desde el principió la relación amorosa de Aylín y Soner se vio marcada por la desdicha, pues ella terminó casada con Murat, el hermano de él, pese a que siempre estuvo enamorada de su cuñado.

Lea también: Qué pasó con el capitán Alí en ‘Tormenta de Pasiones’ y quién es el actor que está detrás



Cuando Aylín y Soner deciden vivir su amor, luego de que ella se separa, Murat toma una trágica decisión que impide que Soner se case con su novia, por lo que relación termina de la peor forma. No obstante, tiempo después, él se entera de que ella está esperando un hijo de él y decide contarle por qué la dejó plantada en el altar.

Aylín lo entiende y decide darle una nueva oportunidad. La pareja por fin se casa y esperan con ansias a su bebé. No obstante, en medio del parto, Aylín sufre complicaciones y termina muriendo, luego dar a luz a Denis, su hija.

Esta situación destruye a Soner y crea un resentimiento contra su propia bebé; por lo mismo, pasa los primeros años alejado de ella, razón por la que Cemilé termina criándola. No obstante, tiempo después, él decide acercarse a su hija y, de a poco, empieza a fortalecer el vínculo con ella.



Publicidad

¿Por qué murió Aylin en 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol?

Desde el principio, Aylín tuvo un embarazo de alto riesgo, producto de una enfermedad del corazón que le diagnosticaron antes y por la que los médicos le propusieron interrumpir su gestación, para no poner en peligro su vida ni la del bebé.

Lea también: Ella es la esposa del actor que interpreta a Alí en 'Tormenta de Pasiones': está enamorado

Publicidad

Sin embargo, ella decidió continuar con la gestación. Al momento de dar a luz, Aylín llega al hospital acompañada de sus hermanos, su esposo y su mamá. Se despide de ellos para ingresar a trabajo de parto, pero sufre complicaciones en medio del proceso que le quitan la vida.