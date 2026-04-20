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Qué pasa con Aylin y Soner en 'Tormenta de Pasiones', novela turca: ella muere

Te contamos cómo es la historia de amor de Aylín y Soner, en 'Tormenta de Pasiones', novela turca que transmite Caracol Televisión, y qué pasa con ellos; uno muere.

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Cómo muere Aylín en ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca de Caracol; triste escena

Cuando al fin parece que la hija del capitán Alí y Cemilé va a ser feliz junto al amor de su vida, Soner, y el bebé que esperan, la tragedia vuelve a tocar la puerta de la familia.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Cómo muere Aylín en ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca de Caracol; triste escena