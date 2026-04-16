Daniela Ospina celebró su despedida de soltera con Issa Vásquez en Colombia

Daniela Ospina compartió el pasado 15 de abril una serie de videos en las historias de Instagram mostrando cómo fue la despedida de soltera que le organizaron sus amigas. La empresaria se va a casar con el cantante Daniel Coronel por la iglesia teniendo en cuenta que ya se habían casado por lo civil.

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Cómo fue la despedida de soltera de Daniela Ospina

En primer lugar, la influenciadora Issa Vásquez la recogió del salón de belleza, donde le arreglaron el cabello. Mientras tanto, la voleibolista se cubrió el cabello con una bolsa debido a la lluvia en el momento en que se subían al carro, situación que generó reacciones entre los seguidores que vieron los videos compartidos en redes sociales.



Posteriormente, el grupo se dirigió a un restaurante experiencial, donde continuaron con la celebración. Allí, como parte de las actividades organizadas, le pusieron un velo y la invitaron a participar en una dinámica en la que debía probar chocolate untado en las manos. De esta manera, se desarrollaron distintas actividades planeadas para la ocasión, las cuales quedaron registradas en los clips publicados en las historias.





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Por otra parte, hasta el momento no se conoce la fecha exacta de la boda. Sin embargo, se ha indicado que la ceremonia se realizará en Colombia, información que fue mencionada en el programa 'La Red'. Además, se ha señalado que el evento será de carácter privado, lo que ha limitado la difusión de detalles adicionales sobre la celebración.

A su vez, han surgido especulaciones en torno a la posible fecha del matrimonio, ya que algunos consideran que podría llevarse a cabo durante el fin de semana del 18 o 19 de abril. No obstante, esta información no ha sido confirmada de manera oficial, por lo que se mantiene como una posibilidad que ha circulado entre quienes siguen de cerca la vida de la empresaria.

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Finalmente, esta no ha sido la única despedida de soltera que ha realizado. Previamente, también llevó a cabo otra celebración en Estados Unidos, donde compartió con amigos en un ambiente distinto. En esa ocasión, se relajó, participó en un brunch y festejó junto a su círculo cercano, sumando así diferentes encuentros previos a la ceremonia religiosa que se llevará a cabo próximamente.