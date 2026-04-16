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Despedida de soltera de Daniela Ospina antes de su boda con Daniel Coronel - CaracolTV

La mamá de Salomé Rodríguez y Lorenzo Coronel mostró en redes sociales la celebración que le organizó la famosa creadora de contenido digital colombiana. Esto fue lo que hicieron.

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Daniela Ospina celebró su despedida de soltera con Issa Vásquez en Colombia

La mamá de Salomé Rodríguez y Lorenzo Coronel mostró en redes sociales la celebración que le organizó la famosa creadora de contenido digital colombiana. Esto fue lo que hicieron.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Así fue la celebración de la despedida de soltera de Daniela Ospina.