Maluma dice si se va a cambiar su nombre artístico; lo ha pensado

En medio de la entrevista con la periodista y escritora colombiana Leila Cobo, toca el tema del cambio de nombre artístico, pues hoy en día, muchos artistas han decidido cambiarlo porque ya no va con su estilo de vida.

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A pesar de que para Maluma esto no es una opción, antes si lo consideró porque debido a sus crisis de ansiedad, hay muchos aspectos de su vida que quiere transformar para salir de la monotonía, además dice que hace unos años, paró su búsqueda interna y su individualidad por querer encajar en la industria musical.

Por eso mismo ya comenzó con pequeños cambios personales y laborales con los que espera mejorar y superar las etapas difíciles de su vida. Pero recalca que, el cambio de nombre ahorita no es una buena idea porque, para él, eso significa empezar de cero y no sentirse orgulloso de su carrera.

“Esta semana me puse a pensar en eso, me puse a ver ciertos artistas que hicieron un ‘switch’ de nombre en su carrera y funcionó porque les pasaron cosas espectaculares. Yo digo que un ‘switch’ completo de mi nombre artístico ya sería: ‘No me siento orgulloso de lo que viví’. Lo que yo he logrado en estos 15 años de carrera, lo hace un porcentaje de la población muy pequeño. No hay forma de que yo no me sienta agradecido”, añadió Maluma en medio de la entrevista.





Posteriormente, hablan de otros temas, entre ellos sobre su relación y la canción que hizo con Yeison Jiménez: “A mi todavia me da mucha tristeza,porque a pesar de que tuvimos poco tiempo hablando seguido, aunque él y yo nos conocimos hace muchos años, pero tuvimos unos meses donde estuvimos muy unidos. Hablar de ese man es muy duro, ese … hace mucha falta.La vida se va volando Leila, parece mentira”, dijo el cantante paisa.

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“Saber que ese man me admiraba tanto y yo no lo sabía, fue mutuo. cuando lo conocí fue una bomba de amor. Lloro porque yo me perdí muchos años de conocer al man, lo conocí por muy poco tiempo, por qué no lo conocí antes, por qué no hablamos antes, por qué no compartimos más. En paz descanse y te extrañamos mucho. Yo a ese man lo quiero mucho. Va a vivir por siempre, no creo que alguien vaya a ser más grande que Yeison por muchos años”, comentó en medio de lágrimas.

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¿Qué significa Maluma?

Maluma proviene de juntar las iniciales de los nombres de sus personas favoritas: su madre, Marlli; su padre, Luis, y su hermana, Manuela. Con esto crea su nombre artístico que lo ha llevado a los más grandes escenarios del mundo y también lo ha hecho ganar los premios más importantes para los artistas.

El paisa comenzó su vida artística en el 2010, lanzó su primera canción ‘Farandulera’, con esta se hizo viral en las emisoras de su ciudad natal, Medellín. Debido a su gran éxito, logró firmar su primer contrato musical con Sony Music Colombia.

A pesar de que su familia, especialmente su padre, inicialmente le dieran la espalda, él decidió continuar con su carrera y en el 2012 lanzó su primer álbum, ‘Magia’, el cual incluía las canciones ‘Obsesión’, ‘Pasarla Bien’ y ‘Miss Independent’ que se volvieron de las más escuchadas. Este álbum lo llevó a vender más de 10.000 copias, solamente en Colombia, y ganó el disco de oro.