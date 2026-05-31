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Maluma dice si se va a cambiar su nombre artístico; significado de su apodo

Maluma en una entrevista con Billboard habló sobre su nombre artístico, y confirmó si piensa cambiarlo. Además dio detalles de su relación con Yeison Jiménez.

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Maluma dice si se va a cambiar su nombre artístico; lo ha pensado

El cantante y compositor paisa participó en una entrevista con Billboard Latin en la que habló sobre sus más íntimos secretos, su ansiedad, su familia y su amistad con Yeison Jiménez.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de may, 2026
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Foto Instagram: @maluma