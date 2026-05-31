Esposa de Diomedes Díaz era quien reconocía a otros hijos del Cacique; ¿por qué lo hacía?

Diomedes Díaz, que murió el 22 de diciembre de 2013, no solo fue célebre por su talento como cantante y compositor de vallenatos, también lo fue por su cantidad de hijos, ya que reconoció a 21, fruto de relaciones con 13 mujeres.

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Sin embargo, el artista, que el 26 de mayo de 2026 habría cumplido 69 años, tuvo como su compañera de hogar a Patricia Acosta, con quien tuvo a sus descendientes más conocidos, a los que les dedicó varias canciones.

Esa unión fue bastante particular si se tiene en cuenta que a lo largo de su convivencia aparecieron varios hijos extramatrimoniales del ‘Cacique de La Junta’, situación con la cual ella debió lidiar.

Así lo relató su heredero Rafael Santos Díaz en ‘Historias con ritmo’ (desde el minuto 44:00), espacio digital de entrevistas de Caracol Televisión, en donde explicó qué pasaba con su mamá cuando había un nuevo hermano suyo y cómo hacían para identificarlos.



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¿Por qué la esposa de Diomedes Díaz tenía la última palabra con otros hijos del ‘Cacique’?

En el diálogo, Rafael Santos detalló que todos los descendientes de su padre tenían unas marcas particulares en orejas y algunos lunares en partes específicas del cuerpo, con lo cual se hacía la comprobación.

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“Cuando llegaban los niños que decían que eran hermanos míos o hijos de Diomedes, mi mamá decía: ‘Déjeme ver’. Porque teníamos un lunar en los testículos y en la nalga teníamos otro”, contó inicialmente.

Y detalló: “Ella veía al niño para saber si tenía las marcas que teníamos nosotros. Había unos que sí y otros que no. Mi mamá era quien los reconocía”.

En ese sentido, dio a entender que se trataba de una práctica que hacía parte de la normalidad: “Eso se veía en esos tiempos, hoy en día no se puede”.

Por último, aclaró el motivo de dicha situación: “Tenías que tener mucho amor y confianza con tu esposo para que puedas aceptar eso. Mi mamá fue una superhéoe, una gran mujer, aguantó mucho. La gran Patricia Acosta”.

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No obstante, la mujer se terminó separando del ídolo del vallenato luego de 17 años de relación. Actualmente, Acosta tiene 70 años de edad.

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