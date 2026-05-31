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Patricia Acosta, esposa de Diomedes Díaz, reconocía a otros hijos del ‘Cacique’; ¿cómo lo hacía? - CaracolTV

Patricia Acosta, esposa de Diomedes Díaz, era quien identificaba y reconocía a los hijos extramatrimoniales del cante de vallenatos; ¿cómo y por qué lo hacía? Rafael Santos Díaz contó la historia.

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Esposa de Diomedes Díaz era quien reconocía a otros hijos del Cacique; ¿por qué lo hacía?

Curiosamente, la última palabra no la tenía el artista, sino Patricia Acosta, con quien el cantante tuvo a Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y Martín Elías, fallecido en 2017.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de may, 2026
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Diomedes Díaz: sus hijos extramatrimoniales fueron reconocidos por su propia esposa.jpg
La esposa de Diomedes Díaz era quien tenía la última palabra.|
Imagen: 'Expediente Final'.