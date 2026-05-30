Hijo de Kaleth Morales fue robado en Bogotá, asegura que: “sintió la muerte cerca”

Lo que debía ser una noche de celebración tras una premiación terminó convirtiéndose en una de las experiencias más difíciles en la vida de Samuel Morales. El cantante vallenato, hijo de Kaleth Morales, relató cómo fue víctima de un robo que lo dejó desorientado y con un profundo impacto emocional.

Samuel Morales fue robado en Bogotá

Todo ocurrió en la madrugada del 15 de mayo. Después de asistir a la ceremonia de premiación, donde estaba nominado en la categoría de Mejor Canción Vallenata, Samuel compartió un momento con varios colegas del género antes de regresar a su hotel.

Según contó, el cansancio lo llevó a tomar un taxi luego de que una aplicación de transporte cancelara su servicio. Recordó que hicieron una breve parada para comprar una bebida y que ese fue el último momento que tiene presente de aquella noche: "Nosotros hicimos una parada para comprar una bebida y ese es el último recuerdo que yo tengo".

Mientras tanto, su familia comenzó a preocuparse al notar que no respondía llamadas ni mensajes. Las horas pasaban y nadie lograba comunicarse con él. La situación encendió las alarmas y sus seres queridos iniciaron una intensa búsqueda, contactando a las autoridades y revisando diferentes posibilidades.





Horas después, Samuel recuperó la conciencia en una carretera de Bogotá, despertó confundido, sin su celular, sin sus prendas personales y sin parte de sus pertenencias. Al regresar al hotel, la magnitud de lo ocurrido lo golpeó emocionalmente.

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"Empiezo a razonar y me doy cuenta de que no tengo el celular, tampoco la cadena. Cuando llegué a la habitación me fui en llanto. El hecho de haber quedado en ese estado fue demasiado traumante para mí", relató.

Tras recibir atención médica y reunirse nuevamente con su familia, el artista comenzó a recuperarse. Aunque reconoce que fue una experiencia difícil, hoy continúa concentrado en sus compromisos musicales y en su carrera artística, acompañado por el respaldo de su esposa, sus hijas y toda la familia Morales.

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