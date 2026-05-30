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Hijo de Kaleth Morales, Samuel Morales, fue robado en Bogotá

Samuel Morales fue víctima de la delincuencia y estuvo desaparecido durante varias horas tras subirse a un taxi en Bogotá, el hecho le ha generado un trauma que está trabajando para superar.

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Hijo de Kaleth Morales fue robado en Bogotá, asegura que: “sintió la muerte cerca”

Samuel Morales fue víctima de la delincuencia y estuvo desaparecido durante varias horas tras subirse a un taxi en Bogotá, el hecho le ha generado un trauma que está trabajando para superar.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 30 de may, 2026
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