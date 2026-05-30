Cambios en la programación del 31 de mayo por elecciones presidenciales: qué programas dan

Este 31 de mayo, Caracol Televisión realizará cambios en su programación habitual debido a la transmisión especial de Colombia Decide de Noticias Caracol, espacio dedicado al cubrimiento de las elecciones presidenciales de 2026. Durante toda la jornada, el canal tendrá varios bloques informativos relacionados con el desarrollo de las votaciones y la entrega de resultados.

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Qué programas darán en Caracol este 31 de mayo

La programación iniciará desde las 5:00 a. m. con la emisión de 'La Finca de Hoy', que irá hasta las 6:00 a.m. Posteriormente, el canal transmitirá 'Cuentos de los Hermanos Grimm' hasta las 7:00 a. m. Después de ese espacio, se emitirá la 'Santa Misa', la cual estará al aire hasta las 7:45 a. m.

A partir de esa hora comenzará el primer bloque de Colombia Decide, que se extenderá hasta las 9:00 a. m. Luego, la señal dará paso a la transmisión del 'Giro de Italia', evento deportivo que ocupará la franja hasta las 12:00 p. m. Una vez finalice la competencia ciclística, el canal presentará otro bloque de Colombia Decide durante media hora.





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Más adelante, desde las 12:30 p. m. y hasta las 3:00 p. m., se emitirá Noticias Caracol del mediodía. Después de ese informativo continuará la cobertura especial de Colombia Decide con información sobre los resultados de las urnas. Este segmento permanecerá al aire hasta las 7:00 p. m., con reportes relacionados con el avance del proceso electoral.

Debido a estos cambios en la programación, algunos programas no estarán en emisión durante la jornada. En este sentido, Caracol Televisión no transmitirá 'La Red' ni 'Expediente Final', ya que los espacios habituales serán ocupados por los especiales informativos.

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En la franja nocturna, el canal retomará parte de su programación informativa tradicional. De esta manera, Noticias Caracol se emitirá hasta las 8:30 de la noche. Posteriormente, 'Los Informantes' irá hasta las 9:30 p. m., mientras que 'Séptimo Día' estará al aire hasta las 10:30 p. m.

Finalmente, después de ese horario, comenzará el último bloque de Colombia Decide, espacio que se extenderá hasta las 11:30 p. m. Con ello, cerrará la jornada especial dedicada al seguimiento de las elecciones presidenciales de 2026.