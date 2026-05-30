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Programación Caracol TV domingo 31 de mayo: cambios por elecciones presidenciales - CaracolTV

El canal seguirá minuto a minuto cómo se desarrolla el proceso electoral en Bogotá y en diferentes ciudades del país. Estas son las producciones que cederán su espacio.

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Cambios en la programación del 31 de mayo por elecciones presidenciales: qué programas dan

El canal seguirá minuto a minuto cómo se desarrolla el proceso electoral en Bogotá y en diferentes ciudades del país. Estas son las producciones que cederán su espacio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de may, 2026
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Así queda la programación de este 31 de mayo por la transmisión de las elecciones presidenciales.
Así queda la programación de este 31 de mayo por la transmisión de las elecciones presidenciales.
Foto: Caracol Televisión.