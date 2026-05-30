Ganador de Yo Me Llamo 2025 fue adicto a las apuestas, perdió 25 millones

Antes de convertirse en el ganador de Yo Me Llamo 2025 interpretando a Vicente Fernández, Víctor atravesó una de las etapas más difíciles de su vida. Detrás de los escenarios y la música, el artista enfrentó una profunda crisis emocional tras la muerte de su hermano, una pérdida que terminó llevándolo a desarrollar una fuerte adicción a las apuestas.

Lee más: Diego Guauque confiesa cuál fue el motivo de su operación y denuncia demoras médicas

Todo comenzó después del fallecimiento de su hermano el 1 de diciembre de 2022 en Ecuador. El joven, a quien consideraba su mejor amigo y compañero de vida, murió tras un accidente que dejó muchas preguntas sin resolver para su familia. Sobre ese vínculo recordó: "Hablar de mi hermano es algo muy bonito para mí porque fue mi fiel compañero".

Yo Me Llamo Vicente Fernández era adicto a apostar



En medio del dolor y la tristeza, Víctor encontró refugio en las apuestas deportivas y los juegos de azar. Lo que comenzó como una distracción terminó convirtiéndose en una adicción que afectó seriamente su economía y su bienestar: "Después de todo este proceso nace una adicción a las apuestas".

Publicidad

La situación llegó a niveles preocupantes. El cantante aseguró que apostaba cada peso que ganaba y que incluso dejaba de comer para seguir jugando, recordó: "Me volví ludópata hasta el punto de que a veces ni comía". También explicó que comenzó a pedir dinero prestado a través de aplicaciones para seguir apostando, acumulando una deuda que alcanzó los 25 millones de pesos.

Las amenazas por parte de los prestamistas no tardaron en llegar. Mientras las deudas crecían, su familia intentaba ayudarlo, incluso tuvieron que empeñar una motocicleta para cubrir parte de las obligaciones económicas.

Publicidad

Sin embargo, hubo un momento que marcó el inicio de su recuperación. Víctor aseguró que ver sufrir a su madre fue el golpe de realidad que necesitaba, acerca del peor momento de su vida dijo: "Llegó llorando y me dijo: 'Hijo, ¿qué vamos a hacer con usted?'".

Lee más: Exparticipante del Desafío 2017 tocó fondo tras probar sustancias, divorciarse y dejar el deporte

Fue entonces cuando tomó la decisión de cambiar. Consiguió nuevamente trabajo como mariachi, comenzó a pagar sus deudas y en pocos meses logró estabilizarse. Tiempo después llegó la oportunidad de participar en Yo Me Llamo, un proyecto que transformó su vida y lo llevó a convertirse en el ganador de la temporada 2025 interpretando a Vicente Fernández.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.