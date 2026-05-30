Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Carlos Calero
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Ganador de Yo Me Llamo 2025, imitador de Vicente Fernández, fue adicto a las apuestas

Tras la muerte de su hermano en circunstancias extrañas, Yo Me Llamo Vicente Fernández, ganador del programa en 2025, se refugió en una adicción que casi lo lleva a daños irreversibles en su vida.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Ganador de Yo Me Llamo 2025 fue adicto a las apuestas, perdió 25 millones

Tras la muerte de su hermano en circunstancias extrañas, Yo Me Llamo Vicente Fernández, ganador del programa en 2025, se refugió en una adicción que casi lo lleva a daños irreversibles en su vida.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 30 de may, 2026
Comparta en:
Thumbnail